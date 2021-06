barbara-d’urso:-“i-4-uomini-della-mia-vita-(foto)”.-e-il-nuovo-fidanzato…

La conduttrice campana esce per un attimo dal mood social ‘tacchi e balere’: il post per gli amori della sua vita

Barbara d’Urso abbandona per un momento il mood social tutto ‘tacchi e balere’, sfornando un post che trapela di amore e anche di un pizzico di nostalgia. La conduttrice campana, nelle scorse ore, su Instagram ha pubblicato uno scatto che la vede protagonista con quelli che definisce i quattro uomini della sua vita. Vale a dire suo padre, il suo ex Mauro Berardi (la relazione durò dal 1982 al 1993) e i suoi due figli (avuti dallo stesso produttore cinematografico), Giammauro (1986) ed Emanuele (1988).

“Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita”. Così Barbara d’Urso. Inutile dire che il post è stato subito preso d’assalto dai fan. Tanti coloro che hanno apprezzato le parole della 64enne campana e il gesto di porre in evidenza i sentimenti provati per gli affetti più cari. Altri hanno, tanto per cambiare, criticato la conduttrice, sostenendo che si sia ritoccata nel corso degli anni, oltre a indirizzarle una serie di altri biasimi poco sensati.

Chi pensava che Barbarella potesse uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma Francesco Zangrillo è invece rimasto a bocca asciutta. Nessuna menzione per l’assicuratore che pare abbia rapito il cuore della d’Urso nei mesi scorsi. Da settimane si susseguono le paparazzate che ritraggono l’uomo e la conduttrice affiatati per le vie di Milano. I ben informati sostengono che la frequentazione sia molto seria. Tuttavia, per ora, manca la ‘pistola fumante’ – ossia uno scatto che immortali un bacio passionale o qualcosa che certifichi che la relazione sia davvero a buon punto. E manca pure la conferma dei diretti interessati, ma…

Ma non c’è da stupirsi visto che Barbara è da sempre una tomba per quel che riguarda la sua vita privata. Anche Zangrillo, da quel che si è appreso, è una persona molto riservata che non è assolutamente in cerca di gossip e ‘pubblicità sentimentale’.

Opportuno però sottolineare che da quando la cronaca rosa ha cominciato a braccare la d’Urso e Francesco, sia lei sia lui non hanno provveduto a smentire la liaison in alcuna occasione. Che stavolta davvero il cuore di Barbarella abbia trovato terra ferma, tranquillità, pace e amore?