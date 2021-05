Barbara D’Urso in foto col presunto fidanzato: chi è Francesco Zangrillo, “innamorato perso di lei”

Barbara D’Urso non sarebbe single, al contrario di quanto dice da tempo, ma avrebbe un fidanzato. È il gossip del momento, lanciato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi (grande amico della D’Urso) che si dice certo di una relazione tra la conduttrice di Canale 5 e un assicuratore milanese di nome Francesco Zangrillo. Ad alimentare ulteriormente l’indiscrezione, una foto pubblicata in esclusiva da Oggi.it che mostra la D’Urso durante una serata con Zangrillo e altre persone. Le foto sono state “scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice”.

Zangrillo ha smentito il corteggiamento alla Gregoraci

Cerchiamo di fare chiarezza sulla telenovela della settimana. Né Barbara D’Urso né Francesco Zangrillo hanno commentato la questione. Lui è lontano dallo spettacolo ed è stato avvicinato anche a Elisabetta Gregoraci: l’uomo è però intervenuto smentendo nettamente di essere l’ammiratore segreto che ha mandato trecento di rose rosse alla ex Gf Vip. Va detto che non ha proferito parola su Barbara D’Urso: questo dettaglio potrebbe suonare come una silenziosa conferma. Tuttavia, il gossip sulla D’Urso è emerso di recente mentre Zangrillo ha spiegato di amare da tempo una donna, di cui non ha fatto il nome: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza“.

Il gossip di Roberto Alessi, amico di Barbara D’Urso

Eppure, Roberto Alessi insiste ed è convinto che la donna di cui parla Zangrillo sia proprio la presentatrice di Domenica Live. Il direttore di Novella 2000 ne era convinto a novembre e quel post sulla Gregoraci (diffuso dallo stesso Alessi) a suo dire sarebbe la conferma: “Un uomo – e che uomo! -, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano [l’articolo di Novella 2000 è uscito prima della foto di Oggi, ndr]. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela – pare – con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano), ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”. Per quanto i condizionali restino d’obbligo, il rapporto tra la D’Urso e Alessi, che frequenta Mediaset ed è regolarmente ospite nei suoi programmi come opinionista, ci porta a pensare che il gossip potrebbe essere fondato.

Chi è Francesco Zangrillo

Per via della sua riservatezza e dei profili blindatissimi, di Francesco Zangrillo si sa ben poco, oltre a quello che dice Alessi sulla sua vita privata. Classe 1973, non sarebbe parente del medico Alberto Zangrillo. Il suo nome completo è Francesco Maria Zangrillo: l’uomo ha un’agenzia di assicurazioni con sede a Milano in zona Arco della Pace. Da notare che su Instagram è seguito da Elisabetta Gregoraci ma non da Barbara D’Urso: questo significa ben poco, dal momento che la conduttrice ha un solo following su IG, la collega americana Ophar Winfrey.