Barbara D’Urso incinta, lo scatto della pancia che cresce sui social: “In tutto questo, l’unica vera felicità”. Fan senza parole

Nelle scorse ore, la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto condividere uno scatto su Instagram di lei incinta. Vediamo insieme di quale foto si tratta. In questi giorni, la conduttrice di Mediaset Barbara D’Urso si sta godendo le meritate ferie, dopo un anno pieno di impegni. E sui social, dove è sempre molto attiva, condivide molte di queste giornate con gli amici tra il mare e il sole.

A partire da settembre, però, la presentatrice non terrà compagnia ai suoi fedeli telespettatori con i programmi, “Domenica Live” e “Live Non è la D’Urso”. Su Instagram, la 64enne ha molto seguito, basti pensare che ha circa 2,7 milioni di follower. E proprio con loro, la conduttrice ha voluto condividere uno scatto molto tenero: infatti, la conduttrice ha voluto dedicare un post molto dolce al figlio, che ha compiuto gli anni proprio ieri. LEGGI ANCHE—> Piersilvio Berlusconi infuriato: “Alessia Marcuzzi ha mentito, ecco perché ha lasciato Mediaset”. Fan increduli

La foto in questione vede la presentatrice incinta del suo primogenito, Giammauro, che ha compiuto 35 anni. E’ l’anno 1986 e la futura mamma, con il pancione, siede accanto a Mauro Berardi, produttore cinematografico e futuro papà del nascituro. Questa relazione è durata dal 1982 al 1993. Accanto a questo scatto, Barbara D’Urso scrive una dedica molto speciale rivolta ai suoi due figli. La conduttrice ha voluto condividere, infatti, questo pensiero “Ed alle 14 in punto sei arrivato TU . Il mio primo figlio”.

Barbara D’Urso: La dedica al figlio per il suo compleanno

Ed ancora ha aggiunto “L’unico vero punto di felicità perfetta e totale ( che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)…..E continui a rendermi felice.. anche a migliaia di chilometri di distanza..” Ed infine, la conduttrice ha scritto “Ed a rendermi orgogliosa.. tanto orgogliosa. Io TU ed Emanuele.. insieme.. sempre..ed indivisibili. TI AMO Mamma”.

Il post con la dedica di Barbara D’Urso per il figlio Giammauro

Barbara D’Urso ha utilizzato delle dolcissime parole, che fanno capire quanto siano importanti sia Giammauro che Emanuele. Alcuni dei suoi follower hanno commentato “Messaggio stupendo come te con il pancione!”, con tanto di cuoricino rosso accanto. Ed ancora gli utenti hanno scritto “Tanti tanti auguri l’amore dei genitori non conosce distanza” oppure “Un dolcissimo ricordo ciao Barbara”.

Non sono mancate ovviamente delle critiche alla foto: alcuni utenti non capiscono come mai non abbai menzionato il padre del bambino “Non poteva scegliere una in cui stava sola e con il pancione?” replicano a Barbara. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

