Barbara D’urso infuriata racconta tutta la verità sul suo addio a Mediaset: “Ecco cosa mi ha detto Berlusconi, ho perso tutto”

Nelle ultime ore Barbara D’Urso è ancora al centro dei riflettori, non solo per il suo compleanno ma anche per le forti dichiarazioni rilasciate circa il suo futuro e le voci che stanno circolando nelle ultime settimane. La conduttrice è apparsa anche molto infastidita. Scopriamo cosa sta succedendo. Barbara D’Urso oggi ha spento ben 65 candeline. In realtà i festeggiamenti sono avvenuti ieri sera a Milano con un grande party stile ‘d’ursoniano’.

Proprio in onore del suo compleanno, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della sua vita, della fede e anche del suo futuro lavorativo. “L’età? Non esiste”: queste le prime parole della conduttrice che si mostra sempre in ottima forma nonostante l’avanzare degli anni. Ha dichiarato altresì di essere molto religiosa di avere molta fede : “Mi rivolgo alla Madonna quando ne ho bisogno, sono molto credente, a modo mio. Sento l’energia. Ce n’è una buona, bianca, positiva,. Ma anche una nera, cattiva, che qualcuno cerca di scaricarti addosso.”

Proprio con queste ultime parole, Barbara D’Urso allude alle voci che circolano su di lei negli ultimi giorni, in particolare sul suo futuro lavorativo a Mediaset. Per la conduttrice, appartengono all’energia negativa a quelli che definisce “ossessionati”. Ossessionati delle fake news, del gossip, e delle maldicenze. Stanca di ciò che sta leggendo e ascoltando sul suo conto, dichiara una volta per tutte la sua posizione. “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Finalmente, dopo tante voci di corridoio, sono arrivate le risposte dalla diretta interessata. In questi giorni non si faceva altro che parlare della fine dell’era d’ursoniana e del non rinnovo del contratto di Barbara D’Urso a Mediaset. Le fonti sembravano anche attendibili ma a quanto pare continueremo a vedere al timone della conduzione dei programmi di canale 5 il volto amatissimo e anche discusso della tv. Ma quale saranno i programmi che le saranno affidati? Ci sarà solo Pomeriggio 5? Questo è da scoprire.

Ciò che è certo è che La casa televisiva di Barbara D’Urso è Mediaset, l’azienda fondata da Silvio Berlusconi che la corteggiò da gentleman come lei stessa ha affermato. “Non mi mandava dei fiori, era semplicemente carino. Faceva capire. Era molto affascinante, ma era anche il proprietario. Proprio non si poteva. Il rigore morale, appunto. Ho sempre preteso di farcela con le mie forze. Qualche anno fa il Cavaliere mi ha detto: ‘Barbara, lo sai quello che hai perso, ma sei ancora in tempo’. Ci abbiamo riso sopra”. Insomma, in questa intervista la conduttrice ha davvero svelato tantissime cose sia della sua vita privata che del suo lavoro.

