Barbara D’Urso, la storia d’amore con il visconte Guglielmotti è vera: l’ex gieffino vuota il sacco (VIDEO)

Barbara D’Urso e Ferdinando Guglielmotti hanno avuto una storia?

A quanto pare c’è stato del tenero tra Barbara D’Urso, pilastro di Mediaset e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15, il visconte Ferdinando Guglielmotti. Da giorni sul web gira voce che tra i due in passato ci sarebbe stata una storia d’amore. Tutto è ritornato alla luce per la recente partecipazione del nobile nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

In tutto questo, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live ha preferito non commentare il gossip che la riguarda in prima persona, ora a rompere il silenzio è l’ex concorrente de L’Isola che, in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha rivelato di una frequentazione e di un interesse reciproco poi rimasto nei confini dell’amicizia.

L’ex naufrago racconta la verità

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’ex naufrago Ferdinando Guglielmotti riguardo Barbara D’Urso ha detto che si sono incontrati quando erano entrambi single, hanno avuto un interesse reciproco a conoscerci. “Confesso che è stato un momento bello”, ha confessato il visconte ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Ma la confessione di quest’ultimo non è finita qui.

Infatti, sempre al giornalista di Nuovo ha riferito: “A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il nostro rapporto in un grande amore o in un rapporto d’amicizia, e abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai”, ha asserito il nobile. Quindi, sembra proprio che tra quest’ultimo e la professionista napoletana ci sia stato qualcosa, non diventato un legame sentimentale poi trasformato in amicizia.

Le dichiarazioni di Giovanni Ciacci sul visconte

Effettivamente il sospetto che tra il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Barbara D’Urso ci fosse stato un flirt si era intuito proprio durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque. Una appuntamento in cui l’opinionista Giovanni Ciacci raccontava dell’amore segreto dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 verso una donna. “Lui si è innamorato solo una volta di una donna che non diciamo chi è… Grazie”, ha affermato la professionista partenopea. Ecco il video in questione:

L’articolo Barbara D’Urso, la storia d’amore con il visconte Guglielmotti è vera: l’ex gieffino vuota il sacco (VIDEO) proviene da KontroKultura.