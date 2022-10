Barbara D’Urso lascia la Mediaset per spostarsi nel Metaverso, Il nuovo programma è tutto virtuale

Barbara D’Urso sbarca sul Metaverso, facendo sicuramente un passo nel futuro. Sembra una puntata di Black Mirror ma non lo è. Dopo che il suo potere in Mediaset si è notevolmente ridotto, la regina del trash ha deciso di tentare con una nuova forma di comunicazione. Una comunicazione che non sappiamo ancora quanta strada percorrerà all’interno della nostra società. Quel che è certo è che stiamo diventando sempre più digitali. Il mondo è pieno di gente diversa, ma sempre più persone preferiscono restare a casa davanti a uno schermo, che sia della televisione, del pc o del telefonino.

Anche per strada il cellulare è diventato decisamente ipnotico per le nuove generazioni e non solo. E tutto questo potrebbe peggiorare. I lati negativi delle nuove tecnologie sono tanti, così come ce ne sono di positivi. Sicuramente, una persona che non trova spazio nella vita di oggi, può trovarlo nel Metaverso. Così come può fare uno presentatrice che non trova più spazio nella Mediaset. E Barbara D’Urso ha deciso di non rimanere indietro e di lanciarsi in questo nuovo progetto, ancora sconosciuto per molti di noi. Un passo coraggioso e intraprendente da parte della partenopea che dimostra di non fermarsi davanti a nulla.

E Barbara D’Urso ne parla fieramente e mostra i risultati con gioia. Ha battezzato il suo show digitale Metadurso, con la sua caratteristica voglia di autocelebrarsi. Uno show che le permette di entrare direttamente in contatto con il suo pubblico e che, a quel che lei dice, ha raggiunto già un grande successo. “Ci sono state 2.300 visite. Sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità”. Sono queste le parole con cui la presentatrice sponsorizza questa sua nuova avventura. Per il momento sono previste settanta postazioni virtuali per ogni incontro: “Sono andate full in sei minuti”.

Certamente, Barbara D’Urso non è famosa per veridicità dei numeri che vanta. Domenica Live sembrava sempre al vertice, prima di essere chiuso definitivamente dalla Mediaset. Ma sicuramente è stata una delle prime a tentare questa nuova strada, e questo potrebbe portarle dei grandi risultati nel tempo. “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar”.

Barbara D’Urso chiarisce di non avere alcuna intenzione di lasciare la Mediaset, nonostante le maldicenze: “La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi in teatro, può piacere o no, quando è uscita la notizia la gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D’Urso a calci in culo’, ma così non è. Però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di merda faranno?”. Magari potrebbe essere il momento per loro di lanciarsi nel Metaverso, come ha fatto lei. Se questa strada dovesse rivelarsi corretta, chissà, potrebbe davvero lasciare il mondo della televisione per quello digitale.

