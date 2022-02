Barbara D’Urso lascia Mediaset e Milano e torna a Napoli. L’annuncio sui social manda in tilt i fan. “Ecco il mio nuovo progetto”

Barbara D’Urso ha annunciato che presto, tra qualche ora, arriverà una notizia che non tutti si aspettano. La conduttrice ha lanciato alcuni indizi su Instagram e ha raccontato di essere partita per Napoli, la sua città del cuore da cui darà l’annuncio: ma di cosa si tratta? Facciamo qualche ipotesi!

C’è un segreto che Barbara D’Urso sta nascondendo da qualche giorno, anche se il momento di svelarlo sembra essere praticamente arrivato. Solo qualche ora e la conduttrice racconterà quello che sta accadendo! Nelle storie pubblicate su Instagram tra ieri e oggi, infatti, Barbara D’Urso si è divertita a dare alcuni indizi ai suoi followers, lanciando una sfida: chi riuscirà a capire di che cosa si tratta?

Gli oggetti mostrati dalla conduttrice sembrano essere dei costumi di scena o abiti per una cerimonia importante, ma non si riesce ad arrivare ad una vera conclusione. Altri indizi importanti sono arrivati questa mattina, quando la conduttrice ha lasciato Milano: ma come mai?

Ieri, in tarda serata, Barbara D’Urso ha rivelato a tutti di trovarsi a Napoli, la sua città d’origine che le è rimasta nel cuore. La conduttrice di Pomeriggio 5 sarà protagonista di una vera toccata e fuga, dato che oggi pomeriggio dovrà tornare su Canale 5 per la diretta consueta con la sua trasmissione. “Finalmente nella mia Napoli… Questa è la mia città… Mi manca tanto e adesso che sono qua anche solo per pochissime ore non riesco nemmeno ad andare a dormire! Napoli sei troppo bella!”.

Questo viaggio, però, è giustificato dal progetto di cui Barbara D’Urso non ha ancora parlato apertamente: “Siete pronti per il terzo indizio?”, ha chiesto ai suoi followers, mostrando una parrucca. Subito dopo, la conduttrice ha pubblicato una foto in cui gode il panorama dal terrazzo della sua camera, con in mano l’immancabile caffeuccio: “Il caffeuccio in attesa di darvi la notizia”.

Solo qualche ora, quindi, e Barbara D’Urso racconterà finalmente qual è questo progetto segreto che ha tenuto celato fino a questo momento. Siete curiosi? Non resta che rimanere aggiornati tramite il profilo Instagram della conduttrice, per non perdersi l’annuncio!

Barbara D’Urso: fuga a Napoli

L’articolo Barbara D’Urso lascia Mediaset e Milano e torna a Napoli. L’annuncio sui social manda in tilt i fan. “Ecco il mio nuovo progetto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.