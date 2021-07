Barbara d’Urso, le frasi di Berlusconi non tornano: l’altra verità, c’entra la Panicucci

Ormai è diventato di dominio pubblico il fatto che Barbara d’Urso si è vista levare due programmi big di Canale Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Non solo: anche Pomeriggio 5, unica ‘creatura’ con cui si ripresenterà a settembre, dovrebbe subire dei tagli o quantomeno un pesante cambio di rotta. Ad annunciarlo è stato Pier Silvio Berlusconi che ha dichiarato di voler puntare su più informazione ‘pura’ e meno gossip. O ‘trash’, come direbbe qualcuno.

“Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso – pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce – di cambiare squadra”. Queste le esternazioni del numero uno di Mediaset, il quale ha provveduto a dare uno zuccherino a Barbara, ringraziandola per l’impegno profuso durante la pandemia. Tradotto: grazie tante, ma adesso è il momento di dire basta a un certo tipo di tv.

Qualcosa però non torna nelle dichiarazioni di Pier Silvio. E qui entra in gioco indirettamente Federica Panicucci, che per anni ha avuto un gelo siderale con la collega d’Urso (solo negli ultimi mesi le due si sono chiarite). Al di là delle questioni personali, ci sono i fatti e le scelte messe nero su bianco: Federica, anche nella prossima stagione, tornerà al timone di Mattino 5. Che c’entra con i tagli di cui è stata vittima Barbara e con le esternazioni di Berlusconi? C’entra, eccome…

Mattino 5 tornerà in onda, come di consueto, a settembre e non ci sarà alcuna rivoluzione. Qualche piccola modifica, come avviene per ogni programma che viene rinnovato. E qui casca l’asino perché la Panicucci fa quell’infotainment che Pier Silvio dice di voler abbandonare. Insomma, la domanda sorge spontanea: perché Federica sì e Barbara no?

Senza dubbio Mediaset vuole imprimere una nuova cifra a Canale Cinque, ma è anche fuori dubbio che è l’infotainment in stile d’Urso che non funziona più. A dimostrarlo ci sono gli ascolti: e qui si arriva al nocciolo della questione. Barbara, nel momento in cui ha smesso di fare faville sul fronte dello share, è stata messa in panchina. Invece, la Panicucci, che macina buoni risultati, no. Semplice!

Certo Pier Silvio Berlusconi non poteva presentarsi innanzi ai microfoni e dire una cosa simile: lo stile, la diplomazia e il bon ton vanno comunque preservati e sfoggiati in occasioni come quella della presentazione dei palinsesti. Per Barbara si prospettano tempi duri: si è giunti, molto probabilmente, alla fine di un’epoca televisiva. Dopotutto non c’è nulla di eterno, nemmeno i salotti ‘d’ursiani’.