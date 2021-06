Barbara D’Urso, lei svela gli amori più importanti della sua vita | FOTO

La presentatrice televisiva di Mediaset si sbottona e svela un aspetto molto importante che riguarda il suo passato. Lo scatto è intensissimo.

La conduttrice televisiva di Mediaset pubblica uno scatto diverso dal solito. Lei ci ha abituati a farsi vedere in camerino, oppure in alcuni momenti della sua quotidianità.

Barbara D’Urso Foto da Instagram

Ma questa volta il post di Barbara D’Urso è diverso, e pregno di significato e di valore affettivo. Ogni tanto infatti non mancano delle immagini che emergono dal passato.

Intanto è bene ricordare come vanno le cose nel presente, con lei che viene indicata come impegnata in una relazione con Francesco Zangrillo, di professione assicuratore e molto in quota tra i vip per i servizi che offre con il suo lavoro.

Su questa storia, presunta, è bene precisare, ci sono solo alcune paparazzate ma nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Gli amori della sua esistenza

Però lei è aperta molto più volentieri a rivelare aspetti inediti di ciò che è già stato. Ed in particolare eccola mentre posa con coloro che definisce “i quattro uomini più importanti” della sua vita.

In una fotografia che risale ad anni ed anni fa – doveva essere all’incirca un periodo tra gli ultimissimi anni ’80 ed i primissimi anni ’90 per la precisione – Barbara D’Urso si fa vedere con suo padre Rodolfo, che purtroppo oggi non c’è più, al pari della mamma.

E poi ecco fare capolino pure Mauro Berardi, suo compagno con il quale ha intrattenuto una relazione lunga oltre 10 anni. Ed infine completano il quadro i loro due figli, Giammauro ed Emanuele, ormai due uomini fatti e finiti, dall’alto dei loro rispettivi 36 e 33 anni.

Tutte le sue radici sono lì, scrive la D’Urso, che va fiera di quella foto ed è felice di poterla ammirare, quando possibile.