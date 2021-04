barbara-d’urso,-l’imitazione-di-mara-venier-fa-discutere:-pioggia-di-critiche

Barbara d’Urso è tornata alla vecchia formula di Domenica Live. Nel corso della puntata in onda su Canale 5 domenica 4 aprile la conduttrice napoletana ha riservato uno spazio all’amica e collega Mara Venier. Per un lungo periodo si è parlato di una rivalità tra le due ma Barbarella ci ha tenuto a precisare che zia Mara è la regina della domenica e lei una semplice guerriera che prova a far guadagnare qualche punto di share in più a Mediaset.

Ad un certo punto è entrata in studio Emanuela Aureli nei panni di Mara Venier, per uno sketch divertente con Barbara d’Urso (video in basso). Un siparietto che non è particolarmente piaciuto al pubblico di Domenica Live, che ha visto in questo gesto una risposta a quanto fatto qualche settimana fa da Mara Venier. A Domenica In ha fatto parecchio discutere, infatti, l’imitazione della d’Urso messa in piedi dal comico napoletano Vincenzo De Lucia.

“Ma che cos’è sta cosa? Questa è una cosa imbarazzante, senza senso e pure fatta male… imitazione scarsissima”, ha scritto qualcuno su Twitter. “La d’Urso doveva rendere pan per focaccia alla Venier e vendicarsi dell’imitazione ricevuta…Donne che non se la legano al dito no eh”, ha sottolineato malignamente qualcun altro.

Qualcun altro ha invece fatto sapere: “Patetico il tentativo di Barbarella di andare dietro al riuscitissimo e genuino numero di Vincenzo De Lucia con l’Aureli. Alle sagre di paese c’è più dignità”. E poi ancora: “Veramente cheap Barbara che risponde a Mara che avevo uno strepitoso De Lucia. Mediaset a livelli molto bassi, mi spiace”.

C’è chi ha consigliato altro a Barbara d’Urso: “Domenica Live avrebbe potuto fare un collegamento con Domenica In anziché sta poracciata con l’Aurelia che le somiglia zero”.

IN ESCLUSIVA CHOC Mara Venier a #DomenicaLive ???? Ve l’avevamo detto che era META – TELEVISIONE #DomenicaLive pic.twitter.com/yeRqD8I1QE — Domenica Live (@domenicalive) April 4, 2021

Durante l’ospitata di Emanuela Aureli Barbara d’Urso ha mandato in onda una vecchia intervista di Mara Venier a Domenica Live. Per un breve periodo, infatti, zia Mara ha lavorato per Mediaset e diverse volte è stata ospite di Barbarella.

Nonostante le malelingue e i gossip spiacevoli Barbara e Mara continuano a professarsi grandi amiche e buone alleate. La Venier avrà apprezzato l’imitazione di Emanuela Aureli?