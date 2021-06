barbara-d’urso-nel-panico,-costretta-ad-assumere-una-guardia-del-corpo

Barbara D’Urso impaurita ha assunto una guardia del corpo. La conduttrice non ha potuto fare a meno di farlo, è infatti vittima di stalking da anni ed ora, ha deciso di affidarsi ad una figura professionale che possa tutelarla.

Barbara D’Urso, paura e panico per la conduttrice

Siamo abituati a vederla sempre allegra e grintosa, ma Barbara D’Urso vive anni un dramma che l’ha terrorizzata. La conduttrice ha parlato solo di recente degli effetti che questa faccenda le ha procurato e, le sue parole hanno spiazzato gli italiani.

Barbara è nel mirino di uno stalker da anni, l’uomo è convinto di essere suo figlio e non le da pace. Anche se lo stalker è stato identificato qualche mese fa, la conduttrice non si sente al sicuro ed ha deciso di assumere una guardia del corpo.

Lo stalker telefona in modo ossessivo sui luoghi di lavoro della conduttrice ed è arrivato ad appostarsi sotto casa sua. Barbara lo ha denunciato, ma nemmeno il fatto che lei si sia rivolta alla giustizia lo ha fermato, l’uomo infatti è arrivato a rivolgerle minacce gravissime.

Minacce di morte per Barbara D’Urso

Proprio per questo, Barbara stanca ed impaurita ha assunto una guardia del corpo. A dichiararlo è stata lei stessa nel corso dell’udienza dinnanzi al Tribunale di Roma: “Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto ‘ti taglio la testa’, ho dovuto prendere una guardia del corpo”.

Il giudice monocratico Valerio De Gioia nelle more della prossima udienza fissata per il 14 ottobre ha disposto per l’uomo una perizia psichiatrica.

La conduttrice è vittima delle persecuzioni dal 2017, quando l’uomo originario di Caserta partecipa ad un programma condotto da Barbara.

Da quel momento, lo stalker servendosi di un profilo fake inizia a presentarsi come il figlio adottivo della D’Urso, chiedendo ai figli della conduttrice e ai partenti della stessa di potersi incontrare.

Insomma di certo per Barbara D’Urso non è un buon periodo, anche se è circondata dall’affetto e dall’amore dei sui carie del suo compagno Francesco Zangrillo.