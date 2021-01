Barbara D’Urso nella bufera, anche lei cede al ritocchino ma esagera: “Il suo viso è trasformato” Fan sconvolti: “Un disastro, Non sembri più tu” Ecco la foto

Barbara D’Urso, seppur in vacanza, non manca mai di far discutere i suoi follower e soprattutto i suoi haters e stavolta a scatenare le polemiche sono delle foto che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram in compagnia del suo cane Argo. Sappiamo bene che la conduttrice, uno dei volti di punta di Mediaset sia per il quotidiano che nel week end, è in grado di suscitare nei telespettatori sentimenti molto forti e contrastanti: o la si ama o la si odia. Oltre ad entrare nelle case degli italiani con le sue trasmissioni, la regina del trash intrattiene i suoi fans con molte stories, dirette e post.

E così anche le sue vacanze natalizie sono diventate oggetto di discussione. Barbara D’Urso ha trascorso un soggiorno in una villa vicino a Capalbio, rilassandosi tra mare e montagna ma non mancando di allenarsi con box e running. Una 63enne bellissima e molto in forma, e su questo non ci piove. Se non fosse che spesso esagera con i filtri che Instagram mette a disposizione per i suoi utenti. Del resto, dopo i 50, qualche rughetta di espressione dovrebbe pur comparire, ma Barbarella sembra immune e si mostra sempre con una pelle liscia e perfetta, ovviamente non naturale. ( continua dopo la foto)

Evidentemente Barbara D’Urso è restia ad accettare il trascorrere degli anni, così come molte donne di spettacolo e non solo, e le sue rughe vuole tenerle per se. I social sono famosi proprio per questo: ognuno ha la possibilità di condividere solo i lati positivi della sua vita, e tenere nascoste tutte le ombre. Dobbiamo sempre ricordarci che anche chi mostra una vita perfetta ha sicuramente qualche intoppo che però evita di rivelare. E così fa la presentatrice Mediaset che, però, non riesce nel suo intento scatenando così le polemiche dei suoi follower e non solo.

Sono tantissimi i commenti agli ultimi scatti pubblicati da Barbara D’Urso, col suo viso “levigato” in riva al mare affiancato da quello del cane Argo. Eccone qualcuno: “Il cane senza filtri è un San Bernardo”; “Mia nipote a 8 anni ha più rughe”; “Sembra di rivedere la reincarnazione di Michael Jackson: stesso naso! Che artista nel ritocco”; “Signora ha talmente esagerato con il filtro bellezza da aver mutato pure i lineamenti del cane”; “Levigata come l’ebano ahahah anche il cane filtrato”; “Povero Argo… il tweet era per lui e invece a rubare la scena è il filtro che hai utilizzato per ringiovanirti”.

Questi sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto le fotografie condivise da Barbara D’Urso, sempre seguitissima e con tanti haters quanti fans. Tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli, giornalista nota per la sua lingua biforcuta, ha condiviso gli scatti della conduttrice ironizzando insieme al popolo del web: “Trovo molto bella questa cosa di aggiungere il colore alle vecchie foto in bianco e nero. Tra l’altro Argo è morto ormai mezzo secolo fa ma resta sempre un gran cane”. Tante polemiche per delle rughe mancanti che speriamo la bella Barbara metta presto in mostra, perché a 63 anni le donano soltanto un tocco in più.

