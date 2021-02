Barbara D’Urso nella bufera: Scoperta la Relazione con un super Vip sposato. Lui confessa: “Mia moglie ha scoperto tutto”. Fan sconvolti quando scoprono chi è

Barbara D’Urso è la regina del trash, ma oggi si ritrova a essere anche la regina degli scandali. La nota conduttrice Mediaset avrebbe infatti avuto una relazione con un uomo sposato per ben quattro anni. Un cantante molto famoso per la precisione, che oggi ha rivelato i particolari della loro storia, rimasti nascosti molto a lungo. Stiamo parlando di Memo Remigi, la cui moglie è deceduta da poco e che, intervistato da DiPiù Tv, ha ricordato di quando è dovuto andar via di casa a causa del suo tradimento proprio con Barbarita, con la quale ha poi convissuto.

La vicenda sarebbe accaduta negli anni Settanta, quando Memo Remigi era un cantante già affermato, mentre la giovane Barbara D’Urso stava appena facendo il suo esordio sul piccolo schermo. Lei aveva solo 20 anni, lui invece ne aveva 40, esordiva con la canzone Innamorati a Milano dedicata alla moglie e aveva già un figlio. Il cantante racconta di come fosse difficile per lui resistere alle tentazioni del mondo dello spettacolo e che la famosa conduttrice sarebbe solo uno dei vari tradimenti che sua moglie ha dovuto sopportare. “Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti.”

Si racconta così nel settimanale DiPiù Tv Memo Remigi: “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso.” La storia con la presentatrice di Pomeriggio 5, a differenza delle altre, si è tramutata in amore e quando Memo Remigi venne cacciato di casa dalla moglie i due andarono a convivere. “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta.”

Non mancò, ovviamente, la reazione di Lucia, consorte di Memo Remigi, giornalista scomparsa di recente a causa di una brutta malattia: “Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore.” Barbara D’Urso è stata infatti solo un periodo per il famoso cantante, che poi è ritornato a casa. Tutto questo getterebbe un’ombra sulla conduttrice Mediaset, che per il momento ancora non ha commentato le parole del suo vecchio amore. Il cantante ha anche smentito l’ipotesi che Barbarita avrebbe avuto una storia anche con Pupo.

L'indiscrezione è venuta fuori al Grande Fratello Vip, ma a detta di Memo Remigi in quel periodo Barbara D'Urso viveva la sua relazione con lui e non c'era mai stato un tradimento. Quando la loro storia terminò e lui fece ritorno da sua moglie, la conduttrice conobbe Mauro Berardi, il produttore cinematografico col quale ha avuto i due figli, Giammauro ed Emanuele. Successivamente, dal 2002 al 2006, si è legata in matrimonio con il ballerino Michele Carfora. Anche questa relazione è terminata e adesso Barbarita è single e disponibile, sperando che non vada a sfasciare un'altra famiglia.

