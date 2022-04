Barbara D’Urso nella bufera: umiliazioni da Mediaset. Pier Silvio ha annunciato già la sostitua, proprio lei. Fan sotto choc

In casa Mediaset nelle ultime ore c’è una vera e propria bufera che coinvolge Barbara D’Urso. La conduttrice sta subendo umiliazioni inaspettate. Nessuno se lo aspettava, tanto meno lei. Scopriamo cosa sta accadendo.

Sono giorni che si vocifera di un’eventuale fine dell’era ‘D’Ursoniana’. Poche ore fa pare ci sia stata una vera e proprio conferma che ha tolto la speranza sia alla conduttrice che ad una fetta di telespettatori che l’hanno sempre seguita con entusiasmo. Solo pochi giorni fa Roberto D’Agostino, sulla sua rivista Dagospia, aveva lanciato una bomba: un’indiscrezione sulla scadenza del contratto di Barbara D’urso in casa Mediaset. Il giornalista del gossip aveva preannunciato che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe rinnovato a Barbara il contratto che scade a fine dicembre 2022.

Causa di tutto ciò sono, senza dubbio, i bassi ascolti che ultimamente hanno caratterizzato le trasmissioni con a timone della conduzione Barbara D’Urso. Solo fino a pochi anni fa lei dominava i programmi di canale 5. Negli ultimi tempi, però, le è stato affidato solo Pomeriggio 5 per poi darle un’altra chance con La Pupa e il secchione show. Ebbene, purtroppo anche quest’ultima chance si è rivelata vana poiché il programma è stato un vero e proprio flop dettato sia da bassi ascolti che dalle critiche del pubblico. La maggior parte dei telespettatori, infatti, reputano la tv della conduttrice napoletana “trash” o “spazzatura”. In particolare l’hanno criticata per aver stravolto il programma de La Pupa e il secchione show riducendolo ai soliti finti ‘teatrini’.

Nonostante Barbara D’Urso sia molto amica del Cavaliere Silvio Berlusconi, il figlio, Pier Silvio Berlusconi, pare sia davvero convinto della decisione di cui si vocifera in questi giorni. Il contratto alla conduttrice non verrà rinnovato e la sua era televisiva a Mediaset tramonterà dopo dicembre 2022. “Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione”. Così dichiara Dagospia e ancora: “A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello “sgabuzzino” da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24.”

Dunque, questa potrebbe essere una vera e propria umiliazione per la veterana conduttrice di canale 5. Dopo tantissimi anni di carriera si è ritrovata travolta da una vera e propria bufera mediatica. Barbara, però, si sta dimostrando ai telespettatori molto diplomatica senza far trasparire la tristezza per ciò che le sta accadendo, sempre col sorriso e con voglia di fare bene il suo lavoro. Nonostante ciò, Pier Silvio sembra si proprio deciso a sostituirla.

Chi prenderà il posto di Barbara?

Da alcune indiscrezione di Amedeo Venza, uno dei re del gossip, via instagram, è emerso che il prossimo anno La Pupa e il Secchione potrebbe già ritornare ma, senza dubbio, senza Barbara D’Urso. Al suo posto potrebbero esserci Enrico Papi, conduttore amatissimo della Mediaset, e Paola Barale che è, da molto, tempo lontana dagli schermi. Sarà realmente così? Quel che è certo è che il programma verrà ripristinato al suo format originale, eliminando ogni traccia ‘D’Ursoniana’. Lo scopo è quello di far ritornare gli elevati ascolti che il programma ha sempre vantato nelle edizioni precedenti. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

L’articolo Barbara D’Urso nella bufera: umiliazioni da Mediaset. Pier Silvio ha annunciato già la sostitua, proprio lei. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.