Barbara d’Urso “non è single da tempo”: ecco con chi si vede, parla l’amico

Barbara d’Urso “non è più single”, al suo fianco c’è un uomo “bello, alto e biondo”. Trattasi di Francesco Z., che ha alle spalle un divorzio e tre figli (il più grande ha vent’anni, il più piccolo dodici). A spifferare il gossip è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, amico della presentatrice in forza a Mediaset nonché spesso ospite nei talk televisivi della stessa conduttrice campana. Il giornalista precisa che la ‘soffiata’ non l’ha avuta dell’entourage di Barbarella e nemmeno da lei, che è un bunker inespugnabile quando si tratta di parlare della sua vita privata. Tuttavia Alessi, in base alle fonti da lui consultate, si dice certo che la news sia fondata e veritiera.

Ma chi è tale Francesco Z.? L’uomo non è la prima volta che finisce sulle copertine della cronaca rosa. Di professione assicuratore, solo pochi giorni fa è finito al centro del gossip nostrano. Motivo? Si è mormorato che dietro alla cascata di rose rosse ricevute da Elisabetta Gregoraci ci fosse proprio lui. Insomma, si è beccato del corteggiatore tenebroso della showgirl calabrese. Il retroscena, però, si è rivelato un buco nell’acqua, come dire infondato. A smentirlo è stato il diretto interessato, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Come sanno i miei adorati figli, da molto tempo amo un’altra donna. E da qui subentra, come sempre, la mia nota riservatezza”, ha chiosato l’assicuratore.

Anche l’ex moglie di Flavio Briatore, nell’apprendere la notizia sul suo conto, si è affrettata a bollarla come falsa. Le rose è vero che sono state mandate, ma evidentemente non da tal Francesco Z., il cui cuore batte per un’altra donna da parecchio. Chi? Roberto Alessi è sicuro che i sentimenti ricambiati dell’uomo siano quelli provati per Barbara d’Urso. Il giornalista si spinge persino a dire che a breve la coppia potrebbe uscire allo scoperto.

Sempre seguendo quanto sussurrato da Alessi, la presunta frequentazione non sarebbe fresca ma andrebbe avanti da diversi mesi. D’altra parte, tirando i fili del discorso, e ammesso e non concesso che Francesco veda in gran segreto Barbarella, le parole “da molto tempo amo un’altra donna” certificano che la relazione non sia sbocciata di recente. Non resta che attendere la prossima mossa della 64enne campana.