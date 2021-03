barbara-d’urso-ospita-pietro-delle-piane-che-dice:-«a-temptation-island-avevo-un-copione»,-la-d’urso-cambia-subito-argomento-ma-poi-…

Barbara D’Urso, nei suoi programmi, spesso ospita personaggi che sono stati concorrenti di altri programmi televisivi anche se, pare che Maria De Filippi abbia messo un veto sui suoi concorrenti.

Infatti, dalla D’Urso non vanno mai i concorrenti di Uomini e donne né tantomeno di Amici. Per quanto riguarda, invece, gli altri programmi del tipo de Il grande fratello, la D’Urso all’interno dei suoi programmi spesso dedica ampio spazio ai concorrenti.

Ieri è andato ospite da lei Pietro delle Piane, fidanzato storico di Antonella Elia con la quale vive costantemente degli alti e bassi.

Pietro Delle Piane fa una rivelazione che mette in grosso imbarazzo Barba D’Urso

Pietro Delle Piane, ospite da Barbara D’Urso spesso viene attaccato per come si comporta nei confronti della fidanzata Antonella Elia che, se da una parte sa perfettamente che il suo fidanzato non la tratta benissimo, pare ne sia follemente innamorata e, per questo, disposta a perdonargli un po’ tutto. Pietro Delle Piane, ieri quando si è sentito attaccato per come ha trattato Antonella Elia all’interno de Tempation Island ha detto: «Ma lì avevo un copione, vi pare che entro innamorato perso e poi … ».

Barbara D’Urso, sulle prime, appena ha sentito che Pietro delle Piane ha detto di aver recitato un copione che gli avevano dato, ha cambiato immediatamente argomento ma poi, dopo un po’ ,ha letto un comunicato: «Devo fare una precisazione importante, leggo: prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island, se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perchè nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perchè non è copionato, ma questo lo sappiamo infatti appena ho sentito la parola Temptation Island ho tentato di dire, non parliamo di questa trasmissione perchè non mi permetterei mai».

Antonella Elia e i sentimenti per Pietro Delle Piane

Antonella Elia pare davvero molto innamorata di Pietro delle Piane e, anche se finito Temption Island lo ha lasciato perchè ferita dal suo comportamento poi, dopo qualche mese, ha deciso di riprovarci. Qualche giorno fa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla loro storia d’amore e ha detto: “Io sono una donna e non una santa, a me gli uomini fedeli annoiano molto. Io credo alla sua fedeltà ma anche se fosse infedele, ‘sti cavoli. Non sono più una signorina, sono una donna in piena maturità, il periodo dell’adolescenza dove cercavo il fidanzatino tipo Tempo delle mele è passato”.

E poi ha anche aggiunto: “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo … è l’unico con cui ho pensato di avere un rapporto duraturo“.