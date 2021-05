barbara-d’urso-saluta-il-pubblico-di-pomeriggio-5:-“edizione-fortunatissima”

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 di questa stagione. Come sempre, Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico e ha dato appuntamento a dopo l’estate. Pomeriggio 5 è tra i programmi della d’Urso mai messi in discussione, neanche da voci di corridoio più o meno veritiere. Non ci sono dubbi sul fatto che Pomeriggio 5 tornerà a settembre con Barbara alla conduzione. Si parla in queste ore di nuovi impegni per Barbara d’Urso e di un programma in prima serata. Se così fosse allora sarebbe impegnata nella prima serata – anche se si parla di fine 2021 o primavera 2022 – e come sempre col pomeriggio di Canale 5.

Nel corso della puntata, comunque, Barbara ha celebrato questa stagione del suo pomeriggio di Canale 5. Queste sono state le sue parole: “Oggi è l’ultima puntata di questa edizione fortunatissima di Pomeriggio 5”. Lo ha detto prima di lanciare un servizio in cui sono state ricordate tutte le persone aiutate nel corso di questa edizione. Per questo motivo non è dato sapere se con “fortunatissima” si sia riferita agli aiuti che sono arrivati e alle persone che hanno aiutato oppure al successo televisivo. Se così fosse va considerato anche che i dati degli ascolti tv dicono altro: nell’analisi è chiaro che Barbara ha perso parecchi spettatori quest’anno.

Ma torniamo all’ultima puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice poi si è dedicata al salottino della seconda parte, con ospiti anche dei medici estetici che offrono il loro aiuto al pubblico di Barbara. Si è parlato quindi di chirurgia estetica. Al termine del salotto, ha ringraziato tutti gli ospiti e i medici che hanno preso parte a questa stagione del contenitore pomeridiano. Sarà felice di ritrovarli anche a settembre, per questo ha ricordato al pubblico che Pomeriggio 5 c’è quando qualche spettatore ha bisogno del loro aiuto.

Dopo l’ultima pubblicità è arrivato il momento dei veri e propri saluti al pubblico. E anche di un breve bilancio di ciò che è stato e di ciò che sarà. Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha salutato il suo pubblico così:

“Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio 5 prende una pausa estiva. Ritorniamo nei primi giorni di settembre. E come ogni anno vi saluto con tutti coloro che lavorano insieme a me. Siete fondamentali e vi amo. Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi all’inizio di settembre. Ringrazio tutti per l’amore che mi avete dimostrato, a me e a tutti noi, anche per questo 14esimo anno”

E non poteva mancare il suo ormai celebre “Col cuore”, ricordando al pubblico che il suo cuore è prima dei suoi figli e subito dopo di chi la segue. Barbara era emozionata e per l’emozione si è anche confusa dando appuntamento al pubblico a domani, ma si è subito corretta dicendo “a settembre”.