Barbara d’Urso scende in politica : “Me l’hanno chiesto e lo farò”

Barbara D’Urso è pronta a un importante scatto di Carriera e a dire addio al mondo dello spettacolo? Per la conduttrice è arrivata una proposta interessante anche per quanto riguarda un ipotetico futuro in politica, ed ecco qual è stata riposta della conduttrice.

In questi anni Lady Cologno è riuscita a diventare la signora di Casa Mediaset occupando gran parte del palinsesto televisivo, dato che questa va in onda con ben tre programmi che la tengono impegnata dal lunedì alla domenica per cominciare poi una nuova settimana.

Il seguito che Barbara D’Urso è riuscita ad avere in questi anni è davvero stratosferico, dato che in molti l’hanno considerato la donna come una delle ‘voci del popolo’… e se avesse lo stesso effetto anche in politica?

Barbara D’Urso lascia la politica?

La notizia in pochissime ore ha fatto il giro del web lasciando i fan della conduttrice senza parole: Barbara D’Urso è pronta per una nuova sfida che la vede lontana dalla televisione. Qualcuno le avrebbe già proposto di cominciare a sfruttare la sua notorietà anche in campo politico, e la dichiarazione appena lasciata sembra essere già una un discorso alla nazione e quindi un comizio che arriva attraverso l’intervista rilascia al settimanale Oggi.

Qui, infatti, Barbara D’Urso ha dichiarato: “Ho votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”.

La classifica dei valori secondo Barbara D’Urso

In occasione dell’intervista rilasciata al magazine sopracitato Barbara D’Urso ha voluto anche spiegare come la sua vita sia cambiata notevolmente, e insieme a questa anche le sue priorità.

Non a caso è la stessa conduttrice a chiarire il suo punto di vista rilasciando la seguente dichiarazione: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un ‘sacchissimo’ di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”.

