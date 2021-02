Barbara D’Urso si è fidanzata proprio con lui, Stanno insieme da due mesi. Beccati così in intimità. Ecco chi è il famoso fidanzato

Barbara D’Urso avrebbe un nuovo amore da almeno due mesi. Questo è il gossip che sta circolando nelle ultime ore che è stato pubblicato da Giornalettismo. E Barbarita, colei che tutti i pomeriggi non fa altro che marciare sul gossip italiano, si ritrova per la seconda volta negli ultimi giorni ad esserne la protagonista. Abituata a parlare di altri, la conduttrice di Pomeriggio 5 è sempre stata molto attenta a non lasciar trapelare nulla della sua vita privata. Ultimamente, aveva pubblicato una foto con i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, dichiarandoli i suoi unici amori.

Nonostante la sua discrezione, le notizie trapelano ugualmente. E’ il caso di Mimo Remigi che, dopo la morte della moglie Lucia Russo, si è lasciato andare ai ricordi delle sua scappatelle amorose fuori dal matrimonio, tra cui quella con Barbara D’Urso che è durata ben quattro anni. La regina del trash ha voluto chiarire la situazione parlando direttamente ai telespettatori: “La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”.

Riguardo la sua situazione sentimentale, aveva rivelato nel corso di un’intervista al settimanale Oggi di essere pronta a un nuovo amore. Del resto, sono ben quattro anni che Barbara D’Urso è ufficialmente single, nonostante i tanti corteggiatori di cui dice di essere circondata. “Mi manca un uomo che si innamori perdutamente di me e di cui io possa innamorarmi perdutamente”, aveva confessato. Si avvicina San Valentino, la festa degli innamorati, e probabilmente finalmente la famosa conduttrice riuscirà a passarlo in dolce compagnia. Ma chi è il fortunato?

Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, si tratterebbe di un uomo la cui vita è lontana dalle telecamere e dalla televisione. Barbara D’Urso lo avrebbe conosciuto grazie a delle conoscenze in comune, e la loro storia avrebbe subito preso il volo. A quanto pare, i due hanno passato le vacanze di Natale insieme nella casa di Capalbio della conduttrice Mediaset. La relazione sarebbe recente, nata da soli due mesi, ma già molto importante. E le fonti non sono finite qua: anche Roberto Alessi (direttore di Novella 200) era convinto di un nuovo amore per la regina del gossip.

“Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge.” Aveva dichiarato tempo fa parlando di Barbara D’Urso. Foto della coppia ancora non sono in circolazione, ma si conosce il nome del nuovo compagno della presentatrice di Pomeriggio 5. Si tratta di Francesco Zangrillo, un noto assicuratore nell’ambiente romano che avrebbe conquistato la D’Urso. Non più soltanto per i figli e per il suo lavoro, il cuore di Barbarita è tornato a battere anche per qualcun altro. Adesso che i rumors sono così insistenti, uscirà allo scoperto?

L’articolo Barbara D’Urso si è fidanzata proprio con lui, Stanno insieme da due mesi. Beccati così in intimità. Ecco chi è il famoso fidanzato proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.