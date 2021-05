Barbara D’Urso “sostituita” Chi Prende Il Suo Posto: Il Nome Bomba, Ex Gieffina

Skip to content

Tempo di decisioni e cambiamenti in casa Mediaset, l’azienda è in procinto di definire i palinsesti della prossima stagione tv. Secondo alcuni rumors i vertici del Biscione punterebbero per il prossimo autunno-inverno a far scendere in campo volti nuovi, affidando loro show e intrattenimento innovativo. In arrivo a Mediaset Adriana Volpe che lascia dopo una stagione deludente negli ascolti Ogni Mattina in onda su tv8, Enrico Papi e Elisa Isoardi la cui presenza a Cologno Monzese è stata annunciata sin dal suo esordio all’Isola dei Famosi.

barbara d’urso solonotizie24Barbara D’Urso ridimensionata a Mediaset: ecco chi la sostituisce E’noto che Mediaset ha affidato a Enrico Papi la conduzione di Scherzi a Parte già in cantiere, mentre è ancora vago quale sarà il ruolo di Adriana Volpe e Elisa Isoardi. Alcuni rumors sostengono che le due conduttrice potrebbero incalzare il ruolo di Barbara D’Urso a cui per altro sono stati confermati tutti i programmi. Sembra però che ad Adriana Volpe verrà affidata la striscia concorrente a Domenica in, che a quanto pare avrà ancora alla conduzione Mara Venier.

Se ciò fosse confermato Domenica Live sarebbe tagliato e Barbara D’Uro subirebbe il danno maggiore dal nuovo palinsesto. La scelta della dirigenza Mediaset di penalizzare la domenica pomeriggio della nota conduttrice sarebbe legata ai bassi ascolti conseguiti durante l’ultima stagione. La D’Urso nonostante l’impegno e l’affetto del pubblico non è riuscita a contrastare la popolarità della Venier e quella della Fialdini che hanno vinto su tutti i fronti portando al successo la domenica pomeriggio della Rai.

Barbara D’Urso penalizzata da Mediaset Amata dal suo pubblico che la segue in modo costante tutti i pomeriggi su Canale 5 Barbara D’Urso sembra subire un ulteriore penalizzazione da parte di Mediaset. Com’è noto lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto opportuno a stagione in corso sospendere Live non è la D’Urso a causa dei dati auditel non soddisfacenti e lo ha sostituito con Avanti un altro pure di sera.

Ora la D’Urso subisce un ulteriore penalizzazione vedendo ridurre lo spazio della sua Domenica Live a favore di un nuovo programma. Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset ma secondo alcune voci accreditate gli alti uffici sarebbero pronti a rivoluzionare il palinsesto delle loro reti intenti a portare qualcosa di nuovo.

