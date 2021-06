Barbara d’Urso sostituita da Maria De Filippi? Silenzio rotto, la verità

Da settimane si susseguono i gossip e le indiscrezioni sul futuro professionale di Barbara d’Urso. Mediaset non si è ancora espressa a riguardo ma pare che da settembre lo spazio della conduttrice napoletana sarà ridimensionato dopo i flop degli ultimi mesi. Addio Domenica Live e Live-Non è la d’Urso mentre sembra confermato Pomeriggio 5. Qualcuno ha parlato dell’arrivo di Maria De Filippi, con una produzione firmata dalla sua società Fascino e con la collaborazione di Lorella Cuccarini (riapparsa su Canale 5 con Amici dopo l’addio a La vita in diretta).

Betty Soldati, ufficio stampa di Maria De Filippi, ha deciso di rompere il silenzio e chiarire su Instagram come stanno davvero le cose:

“È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?”

Dunque per la prossima stagione televisiva di Canale 5 non ci sarà alcun programma domenicale prodotto da Maria De Filippi nonostante il rinnovo contrattuale della moglie di Maurizio Costanzo con Mediaset. Dopo qualche tentennamento iniziale la De Filippi e l’azienda di Pier Silvio Berlusconi sono riusciti a raggiungere un accordo vantaggioso per entrambi. Non arriverà neppure Stefano De Martino, che resta in Rai con nuovi e interessanti progetti dopo gli esordi sulla rete del Biscione.

Barbara d’Urso cede il posto a Elisa Isoardi e Elisabetta Gregoraci?

Restano aperte, però, le ipotesi di un probabile arrivo di Elisa Isoardi e Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, dopo la buona performance al Grande Fratello Vip, pare sia in trattative con l’azienda per condurre un nuovo format ancora top secret. Anche Elisa è pronta a tornare alla conduzione dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Silenzio stampa da parte di Barbara d’Urso, che si sta godendo le meritate ferie con il nuovo fidanzato Francesco Zangrillo, conosciuto lo scorso dicembre grazie ad amici in comune. Carmelita ha assicurato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 che tornerà presto in televisione ma non ha specificato in quale ruolo.

Secondo qualcuno la d’Urso resterà al timone del contenitore pomeridiano (che quest’anno ha sofferto parecchio la concorrenza di Alberto Matano su Rai Uno) e, molto probabilmente, presenterà uno show in prima serata. Di sicuro non il Grande Fratello visto che da settembre ripartirà una nuova e lunga edizione del Grande Fratello Vip.