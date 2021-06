barbara-d’urso-su-tutte-le-furie,-il-duro-sfogo:-“vandali,-non-siamo-questa-roba”

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso arrabbiata sui social: il motivo

Nonostante sia in pausa estiva, Barbara D’Urso continua a rimanere attiva sui suoi canali social. A tal proposito, recentemente la conduttrice napoletana ha avuto un duro sfogo dicendo: “Questo non è vandalismo, ma l’ennesima aggressione omofoba!”. Carmelita, senza giri di parole, è tornata a difendere chi è vittima di attacchi omofobi.

Su Instagram Lady Cologno ha fatto vedere ai suoi numerosi follower un’altra panchina imbrattata con scritte che dovrebbero far vergognare coloro che l’hanno realizzata. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque, riconfermata al momento solo con questo format, si è mostrata davvero arrabbiata. Infatti, la 64enne partenopea ha scritto anche: “Perché? Questo non è vandalismo, anche questa è un’aggressione omofoba!”.

Carmelita confermata a Pomeriggio Cinque

Mancano ancora alcuni mesi da quando Barbara D’Urso tornerà a condurre Pomeriggio Cinque, il rotocalco che Mediaset le ha confermato per la prossima stagione tv. Inoltre, pare che dopo la chiusura di Live Non è la D’Urso l’azienda potrebbe affidarle un programma in prime time. Si parla dello Show dei Record che Carmelita aveva già condotto nel 2008.

Al momento non si conosce la sorte di Domenica Live. Infatti, fino a qualche giorno fa era per certa la presenza di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino come sostituti come un nuovo format, mentre ora il ballerino napoletano è stato riconfermato in Rai. Quindi, si parla di un possibile rinnovo con la professionista napoletana ma solo nella fascia 17:15 sino alle 18:45.

Barbara D’Urso felice al fianco di Francesco Zengrillo

Nel frattempo, sembra che la frequentazione tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo prosegue nel migliore dei modi. Sulla nota rivista Oggi recentemente c’era scritto: “Ultimo a far capolino dal portone e a vegliare dall’alto con lo sguardo da condor, è proprio Zangrillo”.

Proprio l’assicuratore ha accompagnato la professionista Mediaset a casa in corso Como, una delle vie più glamour della notte milanese. “Una volta arrivata saluta gli amici: tutti, tranne lui. Perché si accorge del nostro fotografo, con gran disappunto. E corre a passo svelto verso casa, fingendo indifferenza”, ha scritto il magazine.