Barbara D’Urso: svelato il perché usa le luci sul viso | E’ geniale

Barbara D’Urso è la regina indiscussa dei salotti di Mediaset, intrattenitrice di grandissimo successo, ha però un piccolo trucco per apparire sempre giovane. A svelarlo è stata lei stessa.

Barbara D’Urso è una delle più note conduttrici, apprezzata e seguita da milioni di spettatori che da anni non perdono una sola puntata dei suoi programmi.

Solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno, purtroppo pare che il suo Domenica Live sia arrivato agli sgoccioli e così pure Pomeriggio Cinque. Il 28 maggio sarà l’ultima puntata di quest’ultimo che però potrebbe tornare a settembre. Ricordiamo inoltre che Live – Non è la D’Urso è stato chiuso anticipatamente. Programmi a parte, voi sapete qual è il trucco usato per apparire più giovane?

L’eterna bellezza di Barbara D’Urso

La conduttrice di Pomeriggio Cinque sembra aver scoperto la fonte dell’eterna giovinezza, ormai ha già superato da qualche anno i 60 anni, ma potrebbe dare del filo da torcere a donne di meno della metà della sua età e non solo dal punto di vista professionale. Certo lei, per lavoro, deve tenersi sempre in forma, curare alimentazione, abitudini, ginnastica, ecc… tutto questo però non basta a presentarcela sempre in forma smagliante.

Per esaltare il suo aspetto Maria Carmela, questo il suo vero nome, indossa tubini stretti, abiti scollati, trucco e parrucco, ma esiste anche un altro “trucchetto” svelato da lei stessa e verificato, diciamo con mano, quando, tempo fa, per un guasto, comparve per pochi istanti il vero aspetto della mitica presentatrice.

Il segreto della giovinezza

Durante una puntata della sua trasmissione, la D’Urso confessò che il segreto per avere una pelle liscia e scintillante stava tutto in una particolare illuminazione. In realtà non serve avere la vista di un’aquila per accorgersi che durante lo show è circondata da un’esplosione di luci puntate sul viso, solo solo una più diretta, ma un mix provenienti da diverse fonti che le creano una specie di aura. “Uso le luci abbaglianti perché non mi sono mai rifatta e preferisco migliorarmi con le luci anziché con la chirurgia plastica“ ha detto.

Qualora ci fosse bisogno di una prova, tempo fa a Pomeriggio Cinque ci fu un piccolo guasto di pochi minuti in cui uno dei faretti che di solito la illuminava si spense, mentre il resto delle luci rimase acceso, rivelando definitivamente anche agli spettatori com’è la padrona di casa senza il provvidenziale aiuto luminoso. Questo le serve per mascherare abilmente i piccoli difetti come le rughe. La sua scelta è stata anche criticata dal fotografo Oliviero Toscani che a Ogni Mattina disse che con le luci la presentatrice diventava una caramella da leccare. Lei però non si cura di questi attacchi né si nasconde.

