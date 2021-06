barbara-d’urso,-tre-bellissime-pronte-a-soppiantarla-in-tv

Non è stato un anno da ricordare per Barbara D’Urso. Nonostante i vari proclami sui social, gli ascolti non hanno soddisfatto. Che succederà da settembre adesso.

Da anni si contendono il simbolico ruolo di regina della televisione, e vantano ognuna una folta schiera di ammiratori. Barbara D’Urso e Maria De Filippi da anni rappresentano due figure prominenti per Mediaset.

Barbara D’Urso Foto screenshot

Ma l’ultima stagione tv, per la D’Urso, non ha portato risultati soddisfacenti. Il suo “Live – Non è la D’Urso” aveva chiuso in anticipo, lasciando lo spazio della domenica sera a Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Poi “Domenica Live” ha sempre subito delle sconfitte in termini di share da parte della concorrenza della Rai, rappresentata da “Domenica In” e “Da noi a ruota libera”.

In virtù di ciò, sembra che nel palinsesto per il 2021/2022 lo spazio per Barbara dovrebbe essere ridotto al solo “Pomeriggio 5”, talk show quotidiano che la 64enne originaria di Napoli porta avanti sin dal 2008 in maniera ininterrotta.

Leggi anche –> Pretty Yende, abusi dalla polizia per via della sua pelle: “Orribile”

In più di una pronta a prendere il posto di “Carmelita”

E dunque, chi prenderebbe il suo posto nell’importante spazio della domenica pomeriggio? Da settimane si parla di un programma tutto nuovo, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e che verrebbe assegnato a Lorella Cuccarini.

Tra i “desiderata” di Mediaset ci sarebbe anche Stefano De Martino, che nelle intenzioni del Biscione dovrebbe andare ad affiancare la coach di “Amici”. Ma lui al momento è un uomo della Rai e non sembra facile portarlo da viale Mazzini a Cologno Monzese.

Però, a quanto pare, le cose non starebbero così. Perché è giunta una smentita ufficiale da Betty Soldati, membro dell’ufficio stampa della Fascino. Quest’ultima parla di “fake news” e ribadisce come nessuna trasmissione della società di produzione sia ad oggi destinata a rimpiazzare “Domenica Live”.

Leggi anche –> Massimo Ranieri, sapete dove vive? La sua casa ha un terrazzo incredibile

Leggi anche –> “Sto con le brave persone” Ezio Greggio clamoroso no a Berlusconi. La proposta lo indigna?

Ma dovrebbe essere vera la soppressione del programma di Barbara D’Urso, che oltre alla Cuccarini, deve vedersi anche dalla concorrenza rappresentata da Elisa Isoardi ed Elisabetta Gregoraci, data in trattativa con l’azienda.

Per Barbara ci dovrebbe essere comunque una ulteriore trasmissione prevista alla sera nel corso della settimana. Di domenica invece, dopo le ore 21:00, tornerà Enrico Papi con “Scherzi a Parte”.