Barbara Palombelli fatta fuori da Mediaset, Al suo posto proprio lei. L’annuncio choc “Ecco perchè mi fanno fuori”

Barbara Palombelli è stata sostituita a Stasera Italia da Stefania Cavallaro. Per ben quattro puntate la presentatrice non ha preso parte alla trasmissione. Ad avvisare i telespettatori lei stessa, che prima di cedere il suo posto ha voluto chiarire le cose: “Ho un annuncio da fare: per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo”. Quindi probabilmente la donna riprenderà il suo sgabello già a partire dal 23 maggio. Non è scesa però nei dettagli riguardo gli impegni che la terranno lontana dal mondo del piccolo schermo.

In questi giorni abbiamo visto a Stasera Italia Stefania Cavallaro al posto di Barbara Palombelli, che ha salutato il pubblico così: “Questa è una casa per me nuova ma sono comunque nella famiglia di Rete4, della quale prometto di prendermi cura”. Il programma nasce il 9 aprile 2018 come erede della trasmissione Dalla vostra parte, chiusa poiché accusata di usare toni troppo accesi e di essere faziosa, oltre che legata ad alcune controversie riguardanti la realizzazione dei servizi.

Stasera Italia rispetto al suo predecessore si propone di usare toni più pacati e di fare un approfondimento più ragionato e accurato della situazione politica, economica e sociale italiana. Stasera Italia è stato curato da Barbara Palombelli e Marcello Vinonuovo con Francesco Cutillo fino all’11 marzo 2019, mentre dal 13 marzo il programma viene curato dalla stessa Palombelli con Alessandro Usai e Alessandro Banfi.

Prodotto inizialmente dal TG4, dal 1º ottobre dello stesso anno è prodotto dalla testata giornalistica italiana Videonews, ed è scritto da Paolo Lo Pinto, Franco Morra, Luca Amato, Floriana Rossi, Maria Paola Staffa e Vittorio Manzi. La regia è affidata a Franco Bianca dal lunedì al venerdì e a Donato Pisani in estate, nelle feste natalizie, il sabato e la domenica. La produzione esecutiva è affidata a Francesca Mei dal lunedì al venerdì, e a Manuela Polegri in estate, nelle feste natalizie, il sabato e la domenica.

Dal 30 aprile al 12 maggio 2018 era preceduto da una breve anteprima intitolata Stasera Italia – Anteprima, andata in onda alle 20:25 circa. Dalla seconda edizione, sempre guidato da Barbara Palombelli, il programma torna ad essere preceduto dall’anteprima alle 20:25 circa subito dopo la soap opera Tempesta d’amore, ma senza un titolo definito. La scenografia e le grafiche rimangono invariate rispetto al programma originario, così come il logo di rete che è senza la scritta MEDIASET durante la trasmissione.

Per un periodo tra maggio e giugno 2018, il programma andava in onda anche in contemporanea su TGcom24. Sempre dalla seconda edizione il programma adotta un nuovo logo. Le repliche del programma vanno in onda dalla terza edizione, e precisamente dal 17 febbraio 2020 su Rete 4 ogni mattina poco prima delle 7:00, e inizialmente andavano in onda di notte. Durante l’apertura della puntata del 12 settembre 2018 Barbara Palombelli, tramite un gesto con il telecomando, diede il via al cambio del logo di Rete 4. Dalla seconda edizione il programma va in onda dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Barbara Palombelli fatta fuori da Mediaset, Al suo posto proprio lei. L’annuncio choc “Ecco perchè mi fanno fuori” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.