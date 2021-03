barbara-palombelli-nella-bufera,-la-giornalista-a-un-infermiere-“vergognati”,-le-risponde-durissima-un’infermiera

La nota giornalista e conduttrice televisiva Barbara Palombelli è finita ancora una volta al centro della polemica. Non sono trascorsi tanti giorni, da quando la conduttrice, salita sul palco dell’Ariston in occasione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, aveva sollevato un gran polverone, per via del suo monologo sulle donne. Adesso per lei, però, è in arrivo un nuovo grattacapi. Ma cosa è accaduto?

Barbara Palombelli ancora una volta al centro della polemica

La conduttrice di Stasera Italia, il programma che va in onda su Rete4, sembra che in questi giorni sia finita ancora una volta al centro di una polemica. Da sempre, la Palombelli si è espressa con toni pacati, ma talvolta le sue parole sono state piuttosto pungenti, da non passare inosservate. Questa volta, nel corso di un suo intervento, sembra proprio che la conduttrice si sia lasciata andare ad un commento su un servizio dedicato agli ospedali ed alla vaccinazione dei sanitari, che non è affatto piaciuto alla categoria.

Le dichiarazioni sulla categoria e la replica

Sembra che nel giro di poche ore, infatti, sia arrivata a “Affariitaliani.it”, una lettera di protesta inviata proprio dalla categoria infermieri, che è stata pubblicata per intero. “Noi, prima eroi, poi massacrati”, è questo sostanzialmente il concetto che si evince e che viene ripetuto nella lettera. Gli infermieri, si sarebbero sentiti parecchio toccati, in modo negativo ovviamente, dalle parole della Palombelli, tanto da dover intervenire immediatamente. “Ho visto il suo fervore, nella trasmissione Stasera Italia del 17.03.2021, circa l’intervista ad un collega che voi avete definito ‘no vax’. Anche se in modo discutibile e postato ad arte! Ebbene l’intervista e i suoi commenti sono stati capziosi”. Questo quanto si legge nella lettera. Ma cosa ha dichiarato la Palombelli, da suscitare tutto questo clamore?

La Palombelli da dei “no vax” agli infermieri, scoppia la polemica

La conduttrice, sostanzialmente avrebbe dato ad alcuni infermieri dei “no vax“, in modo piuttosto frettoloso e soprattutto senza sapere poi come effettivamente stanno le cose. Tutto sarebbe partito, nel momento in cui nel corso della sua trasmissione, è stato mandato in onda un servizio. La conduttrice avrebbe così raccontato l’esperienza di un suo caro, morto all’interno di un reparto d’ospedale, dove il personale non si era vaccinato contro il Covid. La Palombelli, avrebbe raccontato questa esperienza con rabbia, oltre che tanto dolore. Ad ogni modo, dopo l’intervista e dopo le parole della conduttrice, che ha definito un “no vax il sanitario” dubbioso sul vaccino, è scoppiato il caso. Queste dichiarazioni non sono affatto piaciute. È così arriva la risposta, per mano di Laura Rita Santoro, Infermiera e responsabile regionale Nursing Up Lazio. “Gli infermieri con un minimo di anzianità, ne hanno viste di ogni! Ci chiamate in causa per interviste, pilotate, senza contraddittorio, e tutt’altro che in diretta! …proprio per strumentalizzare e neutralizzare quanto diciamo. Spesso riceviamo chiamate per entrare negli ospedali con le telecamere nascoste, ma nulla per sapere cosa succede veramente, con interviste in diretta”. Con queste parole, la categoria di fatto conclude questa lettera che sicuramente ha avuto un grande clamore mediatico.