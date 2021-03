Barbara Pedrotti, panorama da urlo ma il lato B di più – FOTO

Barbara Pedrotti in uno scatto estremamente suggestivo, in una cornice da sogno esalta il suo lato B ed infiamma i fan

Vitalità e una sferzata di energia continua, simile ad una scossa elettrica. E’ come appare ed è il modo di essere di Barbara Pedrotti, popolare giornalista sportiva. Ammirata per anni a ‘Mediaset’ e poi passata a ‘Sky’, come non molti sapranno aveva fatto il suo ingresso nel mondo dello showbusiness prima come tronista di ‘Uomini e Donne’ e quindi come velina, tentando di vincere le selezioni per Striscia la Notizia, non riuscendoci. Il suo fascino e la sua grinta esplosiva possiamo ammirarli oggi, da tempo, nelle varie trasmissioni sportive. Una passione sfrenata per il calcio e non solo. Pochi giorni fa è stata infatti tra le presentatrici della nuova edizione del Giro d’Italia. La quasi 39enne trentina ha inoltre un profilo Instagram molto attivo che fa davvero girare la testa ai suoi followers, con scatti che evidenziano la sua bellezza da ogni prospettiva.

Barbara Pedrotti, una foto che fa venire le vertigini: fascino esplosivo e posteriore prorompente

A proposito di prospettive, Barbara quest’oggi regala uno scatto veramente particolare. Una foto con un panorama mozzafiato, seduta sul ciglio di un burrone, una vita che incanta e lascia attoniti al tempo stesso. Anche perché contribuisce lei stessa, con un dettaglio notevole. Gli abiti sportivi non possono contenere il suo fisico vulcanico e infatti, anche da seduta, risalta in primo piano il suo lato B, assolutamente apprezzato dai fan che si affrettano a depositare like e commenti entusiasti.

Una foto da vertigini, nel vero senso della parola. Che richiama, come fa Barbara, il testo di una celebre canzone di Jovanotti (‘Mi fido di te’): “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”. Un ritornello che, come spiega lei, le si è piantato nella testa. “E voi amici? – chiede – C’è qualche pezzo che non riuscite a smettere di canticchiare?

