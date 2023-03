Barbizan Galpões, há 18 anos sendo sucesso em São José do Rio Pardo!

Modernidade, compromisso, o menor custo benefício e a entrega no menor tempo são os pilares para se manter no mercado. E a empresa promete mais!

Divulgação: Barbizan Galpões

Os galpões industriais, desde a Revolução Industrial, são de grande utilidade para a organização e logísticas de grandes, médias e pequenas indústrias no quesito de organização e logística. E a Barbizan Galpões sabe disso há mais de 18 anos, projetando e construindo galpões modernos que se adequam à rotina das empresas, trazendo qualidade, compromisso e agilidade para São José do Rio Pardo, onde fica localizada sua sede. Ao longo desses anos foram mais de 1 milhão de metros quadrados projetados e instalados em diversas localidades da região.

Cada empresa tem a sua necessidade, sendo preciso um estudo aprofundado do terreno, da rotina da empresa, do número de funcionários e o estoque que entra e sai da empresa, além dos já armazenados, palavra de quem realmente entende do negócio.

Segundo Flávio Barbizan, responsável técnico da Barbizan Galpões, “O projeto é o reflexo do negócio, é a sua personalidade, sua necessidade. Por isso, todos os projetos que idealizamos são facilmente adaptáveis com a rotina dos empresários.”

Ser versátil é uma das maiores qualidades que uma empresa deste segmento precisa, afinal, elas variam no tamanho, no produto, na necessidade de segurança especial. Por isso todos os processos são estudados minuciosamente para que o galpão seja entregue o mais rápido possível, com total segurança.

O segredo, ainda Flávio Barbizan, é ter fornecedores leais que estão alinhado aos interesses da Barbizan, para que a entrega seja feita com a maior agilidade e com o menor custo benefício, sem deixar o compromisso com a segurança do cliente de lado. Visto os inúmeros projetos que já foram executados como galpões industriais, warehouses, hortifruti, alimentos, centros de distribuição, armazéns gerais e hangares, todos entregues em tempo recorde e qualidade superior. Galpões de última geração, duráveis e com o menor custo benefício fazem parte do dia a dia da empresa.

Além disso, a Barbizan Galpões sempre traz para o mercado o que há de mais novo e moderno no mundo todo. É com muito estudo e atualização que a Barbizan está há tanto tempo no mercado. Uma das tendências que a empresa sempre utiliza em todos os projetos, é a sustentabilidade, que não só faz com que seus clientes atuem de forma menos prejudicial ao meio ambiente, tendo em vista os fornecedores com quem trabalham e o modo como a obra é executada. E se você acha que sustentabilidade é sinônimo de fraqueza, a Barbizan Galpões prova totalmente o contrário.

Mas com tanta modernidade o tempo todo, como a empresa enxerga o futuro? Para eles, ser referência e expandir para diversas localidades do estado e, quem sabe, o país, sempre com um atendimento exemplar, engenheiros e técnicos responsáveis capazes de atender com abordagem especializada, sendo próximo ao cliente, são os fatores que os motivam a continuar crescendo.

Se precisa projetar e construir um galpão customizado, então acabou de encontrara a empresa certa.

Barbizan Galpões!

Endereço: Avenida dos Braghetas, 621 – Dist. Industrial – São José do Rio Pardo/SP – 13720 000 – Brasil

Site: https://www.barbizanengenharia.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/barbizangalpoes

Instagram: https://www.instagram.com/barbizan_galpoes/

Ufficio Stampa