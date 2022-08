Barchette di melanzane filanti: cuore morbido e delicatissime. Il piatto ideale per le cene estive. Un piatto un po’ elaborato, ma semplice dopo tutto e molto buono. Una ricette originale, e buonissima. Andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

3 melanzane

1 lt di passata di pomodoro

aglio

350 gr di riso

formaggio grattugiato

basilico

formaggio a pasta morbido ( provolone o galbanino)

pepe

sale

Preparazione

Per prima cosa facciamo il sugo: prendiamo una pentola, filo di olio, aglio e cuociamo la passata facendola asciugare. Facciamo poi le uova sode nel classico modo: bolle l’acqua e una volta che bolle caliamo le uova e dopo 10 minuti togliamo. Prepariamo le nostre melanzane: laviamole e asciughiamole bene ( diciamo che per questa ricetta consigliamo quelle siciliane, le tonde). Tagliamole in due e poi togliamo la polpa. La polpa la tagliamo poi a dadini.

La asciughiamo mettendola in un colpa pasta con del sale e la facciamo asciugare poggiando un peso ( andrà bene anche una pentola piena di acqua). Una volta asciugata la polpa, passiamo un panno di carta e poi la friggiamo in olio bollente. Cerchiamo di dare una consistenza, quindi portiamo l’olio a 170 gradi e cuociamo.

Le melanzane senza polpa invece le dobbiamo ammorbidere. Abbiamo tre modi: le possiamo friggere in abbondante olio oppure le facciamo bollire per giusto 2 o 3 minuti oppure le mettiamo in forno a 250 gradi per giusto 7/8 minuti ( anche 10, basterà pungerle con la forchette e capire se sono o meno morbide).

Ora prepariamo il riso, condiamo con il riso e formaggio grattugiato. Aggiungiamo la polpa di basilico fritta e del basilico. Mettiamo nelle barchette di melanzane, poi aggiungiamo una fetta di formaggio a pasta morbida, una fetta di uovo sodo. Mettiamo in forno per 3 o 4 minuti a forno statico giusto il tempo di far fondere il formaggio e buon appetito. Continua a leggere i nostri primi piatti

