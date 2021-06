barchette-di-melanzane-ripiene-light:-ricetta-facile-e-gustosa

Ne mangio talmente tante che con loro mi sbizzarrisco in tantissime ricette, proprio come questa: le Barchette di Melanzane Ripiene Light sono un ottimo piatto unico, adatto sia da mangiare caldo che a temperatura ambiente!

Barchette di Melanzane Ripiene

Qualche giorno fa, durante la mia spesa settimanale dal fruttivendolo di fiducia, ho notato sul bancone delle bellissime Melanzane.

Non si trattava nè di Melanzane lunghe, nè di Melanzane tonde e non erano neppure grandi e ciccione: piccole melanzane, sode al tatto e simpaticissime alla vista.

Era la prima volta che le vedevo e mi hanno veramente incuriosita!

Non ho resistito e le ho portate a casa con me!!!!

Mentre rientravo alla base, nella mia testa pensavo in che modo avrei potuto prepararle: era veramente un peccato rovinare la loro bellissima forma perfetta…in miniatura!

Perchè non creare dei piccoli bocconcini per il pranzo del giorno dopo?

Detto fatto, in 40 minuti (compreso il tempo di cottura) le mie Barchette di Melanzane Ripiene Light erano pronte…peccato aver dovuto aspettare fino al giorno dopo per mangiarle!

La Ricetta delle Barchette di Melanzane Ripiene Light

Dettagli Tempo di Preparazione 10 minuti Tempo di Cottura 35 minuti

Ingredienti 10 Melanzane Mignon

1 uovo

1 Scatoletta di Sgombro al naturale

2 Pomodorini Secchi

1 cucchiaino di Capperi

Pepe

Timo

Pan Grattato senza glutine q.b

Olio Evo

procedimento Taglia a metà le melanzane per il lungo, vuotale dalla loro polpa e disponile su una teglia rivestita di carta da forno.

Vaporizza le barchette con un pochino di olio Evo e spolverale con una grattuggiata di pepe: ora puoi infornarle a 200° mentre prepari il ripieno.

In una ciotola unisci l’uovo, i filetti di sgombro ben sgocciolati, i pomodorini tagliati a pezzetti, i capperi e la polpa delle melanzane sminuzzata. Aggiusta di sale e pepe e mescola bene il composto.

Togli le Melanzane dal forno, riempile con il ripieno prepararto e cospargine di pane grattuggiato senza glutine: infornale per 30 minuti.

Il Mio Consiglio

Io ho preparato le Barchette di Melanzane Ripiene sia per me, che avrei pranzato a casa, sia per il mio fidanzato, che avrebbe pranzato in ufficio: in entrambi i casi, per rendere più completo il pasto, le ho presentate in un piatto su cui avevo distribuito un pochino di insalata e due fette di pane casereccio.

Se vuoi, puoi utilizzare le fette di questa PAGNOTTA SENZA GLUTINE: si abbinano veramente con tutto!

Diverso è invece se vuoi servirle come aperitivo : puoi semplicemente presentare le barchette sopra a dei tovagliolini colorati in modo che chi le prende può direttamente mangiarle senza sporcarsi le mani!

Ti è piaciuta questa idea? Spero di sì!

Ti aspetto per la prossima ricetta!

Lorenza