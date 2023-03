Barco Hospital realiza mais de 150 atendimentos de saúde em Guajará-Mirim, RO

Unidade de saúde móvel inicia atendimentos a partir das 8h30. Serviços são gratuitos e abertos ao público. Unidade de saúde móvel Barco Hospital Walter Bártolo

Governo de Rondônia/Divulgação

Atendimentos de saúde serão realizados de forma gratuita neste sábado (11) no Barco Hospital Walter Bártolo em Guajará-Mirim (RO). Ao todo, 150 atendimentos e 200 exames devem ser realizados.

A ação, aberta a toda a população, inicia 8h30 e segue até 16h30 na unidade de saúde móvel, localizada próximo à Avenida Constituição com Avenida Primeiro de Maio no Bairro Triângulo.

Os interessados devem comparecer portando documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estarão disponíveis consultas nas áreas de:

cardiologia,

geriatria,

ortopedia,

dermatologia e

urologia.

Também serão oferecidos testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B e C.

Vittorio Ferla