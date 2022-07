Bari, Tragedia al matrimonio: sposo accoltellato davanti a tutti gli invitati. Il motivo è assurdo

Una tragedia che ha dell’incredibile quella avvenuta a Corato, in provincia di Bari. La vittima è stata accoltellata proprio da membri della sua famiglia. Precisamente, si tratta del padre e del fratello. Le circostanze sono agghiaccianti: il tutto è avvenuto durante la sera della serenata, quella che precede il giorno del matrimonio. Gli aggressori avevano chiaro che questo avrebbe poi rovinato e fatto saltare il matrimonio. Cosa li avrà spinti ad un gesto tanto estremo?

Padre e figlio, in provincia di Bari, si sono coalizzati contro lo sposo che era loro figlio e fratello. Subito dopo l’aggressione, i carabinieri di Corato sono prontamente intervenuti per arrestare i responsabili. Si tratta di un uomo di 45 anni e di un giovane di appena 19 anni. Gli assalitori sono entrati con irruenza a casa della sposa durante la serenata, il giorno prima delle nozze. Sono stati condannati per tentato omicidio in concorso. Le intenzioni iniziali probabilmente non erano quelle di provocare una tragedia.

I due aggressori si sono presentati in casa della sposa la notte del 30 giugno. L’obiettivo era di far nascere una rissa, che però è senza dubbio degenerata. Il figlio di 19 anni ha infatti iniziato a colpire il futuro sposo con calci e pugni fino ad arrivare ad un’estremizzazione. Ha infatti cacciato dalla tasca un coltello con il quale ha perforato il polmone della vittima. La cosa più allarmante di questa tragedia è che il tutto è avvenuto proprio sotto gli occhi sconcertati ed attoniti di tutti i presenti. Parliamo per lo più di familiari che si trovavano a casa della sposa proprio per celebrare la notte prima delle nozze.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la tragedia era dietro l’angolo e che qualcuno stesse tramando per rovinare la vita del futuro sposo. La ragione di tutto questo sembra risiedere nel mancato invito degli aggressori al matrimonio. L’uomo, quando è stato ritrovato dai carabinieri di Corato, si trovava in gravi condizioni a causa delle ferite da coltello che gli sono state inferte.

Il ricovero quindi è stato necessario ed immediato. La vittima si trovava infatti nel policlinico di Bari. La prognosi è di 30 giorni, e l'ospedale ha assicurato una ripresa totale delle sue condizioni. Il matrimonio, quindi, è solo rimandato.

