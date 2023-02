Barman relata resgate de duas crianças após queda de ponte entre SC e RS: ‘muito apavoradas’

Gabriel Viana diz que pulou no rio em meio ao desespero após o rompimento de cabos de ponte pênsil. Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Em meio ao caos e ao desespero depois da queda da ponte pênsil na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, na madrugada de segunda-feira (20), o barman Gabriel Viana, de 22 anos, relatou que pulou nas águas do Rio Manpituba, mesmo na escuridão, para salvar duas crianças, entre 10 e 12 anos, segundo eles. Os dois estavam entre as pessoas que caíram nas águas após o rompimento de cabos da estrutura que liga as cidades de Passo de Torres (SC) e Torres (RS).

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar faz buscas por uma pessoa que está desaparecida e não fez contato com amigos ou familiares após a queda da ponte.

“Foi um momento muito tenso. Fui correndo para ver, subi em um barco para ajudar as pessoas e já tinha pulado muita gente para ajudar, a tirar as pessoas da água. Subimos para cima da embarcação para jogar as boias, barcos infláveis”, contou Gabriel ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

Gabriel Viana, de 22 anos, conta ter salvado duas crianças após queda de ponte

TV Globo/Reprodução

Sobre o resgate das crianças, ele conta que viu os pequenos se afogando e teve dificuldade para retirá-las da água.

“No momento que passei para outro barco vi duas crianças abraçadas se afogando. Foi no momento em que tirei a roupa, botei o colete. Estavam muito apavoradas, foi muito intenso, elas estavam tomando muita água, foi bem complicado tirar elas”, detalha.

Gabriel se deparou com a queda da ponte após retornar do trabalho, por volta de 2h30. Ele conta que havia um grande movimento na ponte porque estavam acontecendo brigas e tumultos por perto e as pessoas estavam tentando se afastar.

Imagem mostra estrutura comprometida na manhã de segunda-feira

Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

Cabos romperam e pessoas caíram na água

Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda. Os grupos deixavam as festas de carnaval que aconteceram em Passo de Torres, no Sul catarinense, e voltavam para Torres (RS) pela ponte. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso.

Ainda há uma pessoa desaparecida, ele foi identificado como Brian Grandi, de 20 anos. De acordo com familiares, ele não é visto desde a madrugada de segunda e teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos.

Grandi é considerado uma possível vítima pois não há confirmação de que ele estivesse na ponte no momento da queda.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura. Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Investigação

Na segunda, a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o incidente. Moradores e testemunhas foram ouvidos. Além disso, uma perícia foi feita no local. O laudo deve sair em 30 dias.

Também na segunda, a prefeitura de Passo de Torres afirmou que a ponte passou por manutenção preventiva na sexta-feira (17). Conforme o município, foram feitos reparos nos cabos, tirantes, tela e estrados.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo