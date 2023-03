Barra do Piraí comemora aniversário de 133 anos com festa durante todo o fim de semana

Vanessa da Mata foi uma das atrações do evento, que ainda tem shows neste sábado e domingo. Festa é na Praça Nilo Peçanha. Vanessa da Mata foi atração na noite de sexta-feira em Barra do Piraí

Matheus Silva

Barra do Piraí (RJ) completou 133 anos na sexta-feira (10) e para comemorar os moradores ganharam uma grande festa durante todo este fim de semana. O evento vem sendo realizado na Praça Nilo Peçanha, no Centro. É tudo de graça e com classificação livre.

A atração da primeira noite foi Vanessa da Mata. Mais cedo, houve desfile cívico escolar e show infantil com o Palhaço Topetão, além de uma área de recreação especialmente pensada para as crianças.

Neste sábado (11), a dupla Leonardo Freitas e Fabiano sobe ao palco às 22h. Mais tarde, à meia-noite, o show é da banda Pegada Xique.

Leonardo Freitas e Fabiano

Divulgação

No domingo (12), Jair Soares e Banda são as atrações às 20h e, às 22h, Chininha (ex-Nosso Sentimento) encerra a festa.

Chininha

Divulgação

“133 anos de Barra do Piraí. É com muita alegria que vamos comemorar essa data, sempre promovemos shows e eventos por todo município e dessa vez não poderia ser diferente. As expectativas para esse final de semana são as melhores, é muito recompensador poder participar dessa festa junto da população”, disse o prefeito Mário Esteves.

Programação completa:

Sexta-feira:

16h – desfile cívico escolar

18h – Show infantil com Palhaço Topetão “O original”

18h às 22h – Atividades infantis, recreadores, personagens vivos e brinquedos

23h – Vanessa da Mata

Sábado:

10h – Caminhada da Família

22h – Show da dupla Leonardo Freitas e Fabiano

Meia-noite – Show do grupo Pegada Xique

Domingo:

20h – Show de Jair Soares e Banda

22h – Chininha

