Barra Mansa amplia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19

Barra Mansa (RJ) vai ampliar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (13).

Nesta segunda etapa, a vacinação será apenas para os idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos a partir de 12.

A vacina está disponível em unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta, de 9h às 16h (veja cronograma abaixo).

Para receber a bivalente, é preciso ter sido vacinado com pelo menos duas doses de qualquer outro imunizante contra a Covid-19, sendo a última dose aplicada há quatro meses.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, carteira de identidade e o CPF ou cartão SUS. Além dos documentos, os imunossuprimidos precisam levar um laudo médico que comprove a condição.

Cronograma

Segunda-feira: Goiabal e Ismael de Souza

Terça-feira: Clínica da família, Sirene III, Floriano e Vila Ursulino

Quarta-feira: Vila Orlandélia, Jardim Primavera, Boa Vista II, Jardim Primavera, Bocaininha e Getúlio Vargas

Quinta-feira: Nova Esperança, Vila Principal e Santa Rita de Fátima

Sexta-feira: Amparo, Colônia e KM4

Todos os dias: Ano Bom

