Nesta primeira etapa, imunizante será apenas para os idosos acima de 70 anos. Veja o cronograma de aplicação das doses. Barra Mansa começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 a partir de segunda-feira

Lucas Rezende/Divulgação

Barra Mansa (RJ) vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (27).

Nesta primeira etapa, o imunizante será aplicado apenas em idosos a partir de 70 anos que tenham se vacinado com duas ou mais doses de qualquer imunizante contra a Covid-19. Uma dessas doses deve ter sido administrada há pelo menos quatro meses.

A vacinação será realizada em unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta, de 9h às 16h (veja cronograma abaixo).

Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS.

Cronograma

Segunda-feira: Ismael de Souza

Terça-feira: Clínica da família

Terça-feira: Sirene III

Quarta-feira: Vila Orlandélia

Quarta-feira: Jardim Primavera

Quarta-feira: Boa Vista II

Quinta-feira: Nova Esperança

Sexta-feira: PSF Colônia

Sexta-feira: Ano Bom

Reforço contra a Covid-19

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo