Barra Mansa passa a oferecer informações funerárias pela internet

A prefeitura de Barra Mansa (RJ) começou a oferecer informações funerárias relacionadas ao Cemitério Municipal pela internet. O objetivo é informar de maneira rápida e eficaz todos os dados referentes a sepultamentos.

O site pode ser acessado neste link. Entre os serviços disponíveis pela internet estão um mostruário com preço das urnas, obituário, em qual capela acontece o velório e horário do enterro. Os atendimentos presenciais também continuam sendo oferecidos normalmente.

Segundo a prefeitura, todo o site foi desenvolvido para uma navegação fácil, com informações práticas e simples.

“A palavra que estamos usando frequentemente é empatia. Nossos funcionários se colocam no lugar das famílias. O site facilita ainda mais os serviços de qualidade, que podem amenizar a dor e o sofrimento de cada um”, disse a coordenadora do cemitério, Sílvia Maria Alves.

Outras mudanças

Além do site, a prefeitura está realizando outras melhorias no cemitério, como uma assistente social disponível diariamente para ajudar as famílias neste momento de luto. Os custos obituários agora também podem ser quitados através de Pix ou parcelamento em até seis vezes no cartão.

