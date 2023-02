Barracão abandonado acumula sujeira em meio ao mato alto em bairro de São Carlos

Situação incomoda moradores do Nova Estância. Prefeitura diz que Departamento de Fiscalização não recebeu nenhuma denúncia pelos canais oficiais. Moradores de São Carlos reclamam de barracão abandonado com mato alto e sujeira

Um galpão abandonado em meio ao entulho e mato alto tem preocupado moradores do bairro Nova Estância, em São Carlos (SP).

No barracão, é difícil encontrar um espaço que não tenha lixo espalhado. Boa parte são materiais reciclados, embalagens, garrafas, tampinhas.

Na parte em que não há cobertura, o mato alto ajuda a acumular lixo, móveis velhos e entulho, o que ajuda a atrair bichos e insetos.

No barracão em São Carlos (SP) é difícil encontrar um espaço que não tenha lixo espalhado

O técnico em refrigeração Adilson Aparecido dos Santos mora perto do barracão e disse que a situação de abandono já dura dois anos.

“É rato que aparecem na casa da gente, morcego. A cada dois três dias gasto um tubo de veneno para matar pernilongo. Já faz dias que a gente vem reclamando, nenhum órgão responde”, disse.

Risco de dengue

Andando pelo terreno é possível encontrar cômodos abandonados praticamente cobertos pelo mato. Vários recipientes estão cheios de água, como uma lata de tinta e um pneu, um risco nesse período de chuvas já podem se tornar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Lata no barracão em São Carlos (SP) acumula água e pode atrair o mosquito da dengue

Ao lado de fora, o mato toma conta das calçadas, além da quantidade de matérias que acumulam água.

Na esquina, o mato esconde outros perigos: segura o lixo que faz poças de água na sarjeta. Sem conseguir escoar, ela vai fica parada e acumula sujeira.

Morador no bairro, o comerciante César Augusto Rodrigues Caixa disse que está bem incomodado com a situação. “Pedimos para dar uma limpada aqui na região. Começaram a fazer na parte de cima, mas para cá não vieram”, disse.

Mato alto na parte externa do barracão em São Carlos (SP)

O problema não é só em volta do barracão. A calçada do outro lado da rua foi tomada pelo mato que, inclusive, está invadindo o asfalto.

Como o portão do barracão fica aberto, outro problema é em relação à segurança dos moradores, já que não dá para saber quem entra e sai do local. “É a noite inteira usuários de drogas dentro do barracão e a gente está tenso aqui na região”, disse Santos.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de São Carlos informou que o Departamento de Fiscalização não recebeu nenhuma denúncia pelos canais oficiais.

Em relação à situação exibida pela EPTV, afiliada da TV Globo, a prefeitura informou que vai notificar o dono do imóvel para fazer a limpeza.

Assim que ele receber a notificação, terá até sete dias para fazer o serviço ou será multado.

Sobre a preocupação com o espaço ser um ponto de uso de drogas, a orientação é que os moradores acionem a Polícia Militar.

Vittorio Ferla