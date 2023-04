Barragem rompe após chuvas e dificulta acesso a serra do João do Vale em Jucurutu, no RN

Rompimento afetou obra de construção de estrada na região, que tem recursos federais. Nesta semana chuvas ultrapassaram os 90 milímetros na região. Parede de barragem rompeu em Jucurutu

A parede de uma barragem próxima à Serra de João do Vale rompeu após uma forte chuva no município de Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, e deixou o trecho em parte isolado, já que o acesso foi prejudicado. Segundo moradores da região, o rompimento aconteceu na quarta (29).

O rompimento – que gerou uma correnteza no trecho – afetou ainda a construção de uma estrada que estava sendo feita para acessar a serra.

De acordo com a prefeitura de Jucurutu, a obra tem recursos do governo federal, através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Trecho de acesso à serra de João do Vale ficou comprometido

O rompimento também deixou uma parte dos moradores da região da serra ilhados. Eles relataram ainda a perda de animais, que foram carregados pela correnteza.

As chuvas que caíram em Jucurutu ultrapassaram os 90 milímetros nesta semana, segundo dados do município.

No mês inteiro, segundo o departamento de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), choveu 181 milímetros na cidade, maior que a média histórica para o período, que é de 151 mm.

