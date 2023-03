Barretos é a primeira cidade do Estado a ter uma Casa da Juventude

Espaço oferece incentivo à qualificação, empreendedorismo, oportunidades de emprego e renda e trabalho colaborativo

Divulgação: Prefeitura de Barretos

Os jovens barretenses têm o que comemorar. A Estância Turística foi a primeira cidade do Estado, assim como aconteceu com a Casa SP Afro do Brasil, a ter uma unidade da Casa da Juventude. O local, inaugurado em junho de 2022, oferece qualificação profissional e incentiva o empreendedorismo da juventude. O equipamento recebeu investimento de R$ 790 mil do Governo Paulista e outros R$ 243,9 mil de contrapartida municipal.

A Casa da Juventude é uma proposta inovadora de apoio à população jovem. um centro de difusão cultural, mas também de formação profissional, com acesso a cursos e espaço para trabalho compartilhado (“coworking”) para desenvolver suas capacidades, sem nenhum custo.

O coordenador da Casa da Juventude de Barretos, Vitor Santiago, disse que a unidade, além de ser a primeira do Estado, já é reconhecida como modelo de gestão.

“Primeira do Estado a ser inaugurada, a Casa da Juventude de da Estância Turística de Barretos está se estabelecendo como referência para as outras cidades. Já recebemos visitas de outros munícipios que encantados ao ver o espaço estruturado e equipado e fazemos questão de deixamos o caminho aberto para propostas e projetos futuros buscando fazer intercâmbio de ideias”, observou.

“Esse espaço é a casa de oportunidades para os jovens barretenses. E a programação de 2023 começou com o curso de Preparação para o mundo de trabalho”, destacou Vitor.

Voltado para estudantes, maiores de 14 anos, o curso teve início em 6 de fevereiro e segue até 8 de maio. A capacitação integra o programa ‘Força Jovem – Inclusão Produtiva’ e é realizado em parceria entre Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, e Senac, que é o agente multiplicador.

A Casa da Juventude de Barretos está localizada na Rua PJ6 – Maria Dulce Constança dos Santos, nº 370 – Bairro Novo Jockey.

