Barretos e Ribeirão Preto superam média estadual em taxa de homicídios dolosos; veja números da SSP

Em Barretos, 12 a cada 100 mil habitantes foram vítimas de crimes cometidos com intenção de matar em 2022. Em Ribeirão Preto, média foi de sete no mesmo período.

Duas das quatro maiores cidades da região de Ribeirão Preto (SP) registraram, em 2022, taxas de homicídios dolosos superiores às de todo o estado de São Paulo, apontam dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) nesta sexta-feira (27).

O maior índice ficou com Barretos (SP), onde 12 a cada 100 mil habitantes foi vítima de crimes cometidos com intenção de matar no ano passado, quase o dobro do registro geral do estado, de 6, e mais que o triplo do que foi registrado no mesmo município em 2021.

A taxa é a mais elevada alcançada pela cidade desde o início da série histórica, em 1999.

Embora com uma queda de 9,6%, Ribeirão Preto também superou a média estadual, com 7 casos por 100 mil habitantes.

Também com diminuição nas estatísticas, Franca (SP) e Sertãozinho (SP) registraram respectivamente 4 e 5 homicídios dolosos por 100 mil habitantes.

Em números absolutos, as quatro cidades totalizaram 88 assassinatos em 2022, dois a mais do que em 2021, de acordo com a SSP.

Furtos e roubos

Barretos também é uma das duas cidades da região que superam a média estadual de furtos, com 2.067 ocorrências contabilizadas por 100 mil habitantes em 2022, face 1.251 em São Paulo. O resultado é 70% superior em relação a 2021.

Com alta de 22,26% a taxa desse tipo de crime em Franca também é maior do que a paulista, com 1.376.

Centro de Barretos, SP

Reprodução/EPTV

Já no registro de roubos, ou seja, cometidos quando há ameaça às vítimas, as quatro cidades da região ficaram abaixo da média estadual, mas Ribeirão Preto foi a que obteve a maior incidência, com 347 casos por 100 mil habitantes, em baixa de 5,7%.

Na sequência, aparece Barretos, com 154 casos, e alta de 26%, depois Sertãozinho, com 130, e Franca, com 118.

Com relação aos furtos e roubos de veículos, nenhuma das quatro cidades da região atingiu a média estadual. O índice mais elevado ficou com Ribeirão Preto, com 290 vítimas para cada 100 mil habitantes, o que representa uma queda de 5,2% na comparação com o ano anterior.

