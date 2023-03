Barretos firma Parceria Público-Privada (PPP)

Com o segmento Cidade Inteligente, são mais de R$ 100 milhões de investimentos em inovações sustentáveis

A Estância Turística de Barretos se tornou o pioneiro no Estado de São Paulo ao firmar Parceria Público-Privada (PPP) no segmento de Cidades Inteligentes. A concorrência pública, na modalidade concessão administrativa, foi vencida pelo Consórcio IP Barretos, que apresentou proposta econômica no valor de R$ 768.043,24 mensais, assumindo um desconto de 32% no valor máximo de contraprestação estipulado pelo Edital e irá investir mais de R$ 100 milhões em inovações sustentáveis.

O deságio implica uma economia mínima de R$154.300.357,44, em valores atuais, para os cofres da prefeitura no período de vigência da concessão que é de 25 anos. Com os reajustes inflacionários, o valor da economia mínima projetada chega a R$1.073.149.963,49, segundo dados do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidade (IPGC).

A concessão administrativa contemplar a eficientização, operação e manutenção do parque de iluminação pública, implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e geração de energia fotovoltaica para atender a demanda municipal. Com isso, Barretos une em um contrato três soluções inovadoras que irão gerar economia aos cofres públicos e maior qualidade na prestação dos serviços públicos municipais.

O estudo de viabilidade do projeto foi realizado pelo IPGC, por meio do Programa de Desenvolvimento de Estados e Cidades Inteligentes e Sustentáveis (Prodecis), com o objetivo de estabelecer diretrizes para as parcerias entre o setor público e a iniciativa privada, otimizando a aplicação dos recursos em todo o País.

Inovação e Sustentabilidade

A concessão irá promover melhorias na iluminação pública, conectividade, inclusão digital, geração de energia limpa, economia de recursos públicos e segurança. O projeto de implantação tem o prazo de 12 meses, a partir de abril de 2023, para efetivação dos seguintes serviços:

Troca de lâmpadas nos 23.615 pontos de iluminação pública, que terão as lâmpadas de vapor de sódio substituídas por luminárias de LED, mais econômicas e de melhor luminância, aumentando a segurança no município.

Implantação de uma infraestrutura de telecomunicações com 80 Km (oitenta quilômetros) de fibra óptica, possibilitando internet de alta velocidade nos serviços públicos: escolas, unidades de saúde, hospitais, repartições públicas, refletindo na melhora da qualidade dos serviços prestados.

Criação da Muralha Barretos, com a instalação, em 40 pontos estratégicos, de 84 câmeras de videomonitoramento, que estabelecerá um cinturão de segurança, além da criação de uma Central de Monitoramento 24 horas.

Disponibilização de internet gratuita em de 28 pontos, promovendo a inclusão digital.

Colocação de iluminação especial nos 34 pontos turísticos de Barretos, como forma de fomentar o título de estância turística.

Implantação, operação e manutenção de micro usina solar fotovoltaica com 5,52 MWp de potência nominal, que irá produzir energia aos 115 prédios públicos municipais, diminuindo assim o valor a ser desembolsado com o serviço

Para Francisco Vanderlúcio dos Anjos Moraes, representante do consórcio vencedor, a PPP irá transformar e inovar o município.

“Com certeza, Barretos será exatamente a cidade inteligente que os moradores sonham. Este é o nosso objetivo”, afirmou.

