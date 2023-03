barretos-ganha-polo-de-empregabilidade-inclusiva

Com investimento de R$ 300 mil, iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência oferece cursos de qualificação por meio do programa Meu Emprego Inclusivo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e Desenvolvimento Econômico (SDE), inaugurou, nesta segunda-feira (6), o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) de Barretos. A unidade integra o programa Meu Emprego Inclusivo, que promove o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de qualificação técnica e empreendedora.

“Nosso objetivo desde o início da gestão é trabalhar e aprimorar a inclusão de pessoas com deficiência à sociedade no Estado de São Paulo. A inauguração desse polo é apenas uma de muitas ações que faremos para cumprir nossa missão de valorizar não só a população com deficiência de Barretos, mas de todo o estado, e incentivar a entrada no mercado de trabalho”, afirma a secretária executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Claudia Carletto.

Com investimento de R$ 300 mil pela SEDPcD, a unidade iniciou os atendimentos no último dia 6 de março com o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil), que administra o polo e trabalha a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio de ações de busca ativa de candidatos, entrevista de habilidades, competências e interesses profissionais, laudos de funcionalidade, identificação de oportunidades nas empresas e apoio pós-inclusão.

A nova unidade pode beneficiar mais de 33 mil pessoas com deficiência da região administrativa de Barretos. De acordo com índices da Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência (www.basededadosdeficiencia.sp.gov.br), desse total, 34,76% das pessoas possuem deficiência visual, 32,06% deficiência motora, 19,89% deficiência intelectual e 13,30% deficiência auditiva. A estimativa de pessoas que integram o grupo etário considerado de idade produtiva (de 16 a 59 anos) é de 15,3 mil.

O novo polo fica localizado na Via Conselheiro Antônio Prado,1400, e funciona das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Programa Meu Emprego Inclusivo

Criado em 2019 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o programa Meu Emprego Inclusivo promove a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio da metodologia do Emprego Apoiado, em que equipes especializadas atuam nos Polos de Emprego Inclusivo (PEI) visando aumentar a taxa de permanência e desenvolvimento dessas pessoas, além de oferecer suporte às equipes de Recursos Humanos das empresas.

Atualmente o Estado de São Paulo conta com 20 PEIs, localizados nas cidades de São Paulo, Registro, Campinas, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Lorena, Franca, Itapeva e Barretos.

