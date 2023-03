barretos,-uma-terra-de-oportunidades-para-todos

Empregabilidade inclusiva: programa inédito no Estado capacita pessoas com deficiência para a inserção no mercado de trabalho e as empresas para recebê-las

Divulgação: Prefeitura de Barretos

Oportunidade para todos. Como esse objetivo, Barretos implantou um o Programa Incluir, voltado à empregabilidade inclusiva. A iniciativa inédita no Estado de São Paulo tem como agente capacitador o Serviço Social da Indústria (SESI). O diferencial da Estância Turística está em promover a capacitação simultânea da pessoa com deficiência para a inserção no mercado de trabalho e das empresas para recebe-las.

“Para nós do SESI, a parceria é muito significativa. É o primeiro município que buscou algo diferente para a empregabilidade das pessoas com deficiência. Nós temos parceiros no Estado de São Paulo, mas da rede privada, mas Barretos é nosso primeiro parceiro da iniciativa pública”, disse o Diretor Regional do SESI, Marcos Kapp.

Ele explicou que as empresas querem contratar pessoas com deficiência, mas que muitas vezes elas não encontram preparação.

“A iniciativa da Prefeitura de Barretos será o case que nós queríamos para que o Estado todo, para que outros municípios também auxiliem as empresas e a sua comunidade com deficiência”, completou.

O “Incluir” é baseado no Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Indústria do Sesi-SP e trabalha a Cultura Inclusiva, preparando o candidato, os gestores e os colaboradores da empresa antes da contratação. Em uma primeira etapa, 60 pessoas com deficiência serão capacitadas e inseridas no mercado de trabalho. Os candidatos são recrutados pela equipe do Sesi Barretos, com o auxílio da Secretaria da Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência.

O projeto, que tem o apoio da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Casa Transitória André Luiz, já conta com a participação de nove empresas.

Para mais informações, contato com o Sesi Barretos: (17) 3321-0450.

