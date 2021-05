Barrette allo yogurt fatte in casa. Ricetta facile e leggera. Le Barrette allo yogurt sono degli snack leggeri e buonissimi adatti a tutta la famiglia, perfetti da tenere in freezer e gustare quando ne abbiamo voglia. Le nostre barrette sono facilissime da preparare in casa e si possono personalizzare in base ai nostri gusti. Non contengono burro, panna, mascarpone e sono davvero deliziose!

Abbiamo preparato la base con dei biscotti integrali che abbiamo mescolato con le mandorle tritate, che daranno alle barrette un tocco croccante. La crema invece l’abbiamo fatta mescolando lo yogurt greco al limone con il miele. Possiamo comunque usare lo yogurt che più ci piace, ad esempio quello bianco oppure quelli alla fragola, ai mirtilli, alla vaniglia o anche quello al caffè. Noi consigliamo di usare lo yogurt greco perché è più compatto e dato che contiene meno liquidi tenderà a cristallizzarsi (quindi a ghiacciarsi) di meno in freezer. Possiamo divertirci a creare tante varianti sfiziose, anche usando gli yogurt in scadenza che abbiamo in frigorifero.

Noi abbiamo decorato le nostre Barrette allo yogurt con le fragole, i mirtilli e la scorza di limone, ma possiamo scegliere la frutta di stagione del momento, che dia quel tocco in più di sapore e dolcezza.

Ricordiamo di togliere le barrette dal freezer circa cinque minuti prima di gustarle, in modo da far ammorbidire un pochino lo yogurt. Possiamo conservare questi squisiti snack dolci in freezer fino ad un mese, l’importante è che siano ben coperti (ad esempio va benissimo una vaschetta del gelato con il coperchio). Non ci resta che vedere insieme come realizzare le barrette allo yogurt fatte in casa… provatele e condividete la ricetta con i vostri amici!

per la base 200 gr di biscotti integrali 40 gr di mandorle tritate 80 ml di olio di semi per la crema 600 ml di yogurt greco al limone 50 gr di miele la buccia grattugiata di 1 limone 1 cucchiaino di estratto vaniglia per decorare 5-6 fragole mirtilli q.b. scorzette di limone foglioline di menta