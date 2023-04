Barriga falsa e simulação hiper-realista: g1 visita novo centro de treinamento da Unicamp para formação de médicos

Local conta com peças que simulam partes do corpo humano e software que avalia desempenho. Expectativa é que espaço seja usado para estudantes e por profissionais da comunidade. Veja como é novo treinamento da Unicamp para cirurgiões no Caism

Com simuladores hiper-realistas, o novo centro de treinamentos na área de neonatologia e obstetrícia do Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) permite que cirurgiões desenvolvam habilidades antes de chegar à prática clínica.

O Centro de Treinamento e Simulação Realística em Atenção à Saúde da Mulher e do Recém-Nascido foi inaugurado na última quarta-feira (29). O g1 foi até a unidade para mostrar como funcionam os equipamentos. Assista acima ao vídeo.

“Nosso xodó é a sala de cirurgia que simula um parto real, preparando estudantes para situações às vezes dramáticas sem gerar nenhum tipo de risco para pacientes”, conta Luis Otávio Sarian, superintendente da unidade. ”

Exerício envolve movimentar elásticos com pinças usadas em procedimentos cirúrgicos

Software que avalia desempenho

Uma das inovações do centro é o simulador de Laparoscopia, procedimento cirúrgico em que o médico observa os órgãos internos por meio de pequenos cortes e da inserção de uma ótica conectada a uma câmera, que processa as imagens de todo o abdômen.

Além de disponibilizar tutoriais em vídeo, o aparelho possibilita o treino no uso das pinças necessárias no procedimento com exercícios envolvendo elásticos de borracha. O estudante precisa segurar as pinças da forma correta e movimentar os elásticos conforme manda o computador, que depois avalia seu desempenho.

“Agora temos uma forma objetiva de avaliar se uma pessoa teve melhora, não é mais a forma subjetiva que tínhamos antes. Podemos medir o desempenho, e o aluno vê na tela quais movimentos eram desnecessários”, explicou Alexandre Hermini, assessor de equipamentos hospitalares do Caism.

Treinamento em fases

“Caixa preta” permite que alunos treinem a realização de suturas

Depois de dominar o primeiro simulador, o estudante precisa passar por mais outros dois. No segundo treinamento, uma caixa preta com uma peça que simula parte do corpo humano precisa ser acessada com as mesmas pinças do exercício anterior, dessa vez para treino de sutura.

Em uma terceira fase, um espaço no centro de treinamento simula uma sala de cirurgias. Uma barriga falsa hiper-realista é usada para simular partos e outros procedimentos cirúrgicos. O objetivo é que tudo seja o mais próximo da realidade possível, preparando os alunos para lidar com todo tipo de situação.

Barriga falsa: sala de cirurgia simula parto de forma hiperrealista

Ginecologia

Há também um simulador para a área ginecológica, com peças que simulam o colo do útero em diferentes condições. É como se o aluno estivesse de fato em um consultório, podendo praticar o uso de equipamentos e também aprendendo a diagnósticos variados.

Plano de expansão

As atividades do centro serão voltadas à formação dos estudantes de graduação e pós-graduação da Unicamp e também de profissionais da comunidade. A ideia é que cursos de extensão sejam realizados no espaço e oferecidos pela Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp) e outros órgãos.

“Temos a intenção, por exemplo, de estabelecer convênios com prefeituras para capacitar médicos do setor público. É um enorme benefício para a comunidade”, completou Sarian.

