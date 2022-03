Barù con Jessica dopo la Finale del Gf Vip, i fan sognano. “Pronto un programma insieme, ecco cosa faranno a Mediaset”

Barù show dopo la finale con Jessica, i fan sognano… Sorpresa sensazionale per l’ex concorrente del GF Vip Barù che potrebbe tornare presto in tv da protagonista assoluto. La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa poche ore fa e tutti i concorrenti hanno finalmente lasciato la Casa più spiata d’Italia per tornare alla loro quotidianità. Infatti, anche Barù ha potuto fare il suo gran ritorno

Nella sua tanto amata Maremma, ma ancora non sa che c’è una sorpresa mozzafiato che lo aspetta. Per l’appunto, dopo la sua esperienza al GF Vip, il pubblico vuole già rivedere a tutti i costi il nobile toscano in tv. Tanto che sarebbe spuntata fuori una proposta lavorativa davvero scottante per l’ex gieffino. Vi anticipiamo che si tratterebbe della conduzione di uno show in coppia con un’altra inquilina. Vediamo quindi di cosa si tratta.

Barù: uno show con Jessica Selassié

Difatti, numerosi telespettatori si sono ormai affezionati ai Jerù, ossia la coppia-non-coppia formata da Jessica Selassié e Barù più famosa di questa edizione del Grande Fratello. Quindi, i fan dei due Vipponi Hanno pensato bene di fare una petizione con l’obiettivo di rivedere insieme i loro beniamini alle prese con un cooking show tutto loro. In effetti, entrambi sono ottimi cuochi e condividono la passione per la cucina.

Inoltre, i due ex gieffini hanno trovato la loro complicità proprio ai fornelli e, per questo motivo, i loro sostenitori sognano di vederli insieme in un programma culinario. Chi meglio di loro potrebbe condurlo? Basti pensare che il sogno nel cassetto di Jessica è proprio quello di diventare una conduttrice. Mentre Barù ha già partecipato in passato ad un programma sulla cucina, ovvero Cuochi e Fiamme, in veste di giudice.

Dunque, questa occasione farebbe al caso loro. Inutile dire che i fan sono già elettrizzati all’idea di rivederli insieme ai fornelli. “Jessica e Barù ci hanno fatto emozionare con la loro storia per quasi tre mesi e noi non siamo ancora pronti a lasciarli andare. Firma anche tu se vuoi rivederli insieme nel posto in cui tutto è cominciato e che è stato per loro un punto d’incontro fondamentale.” – si legge appunto sulla petizione, che ha già raggiunto quasi 500 firme.

“Mediaset dacci il programma di cucina che ci meritiamo ‘In cucina con i Jeru’. Promettiamo il 20% di share anche in terza serata” ha poi commentato un fan su Twitter. Comunque, al momento non c’è nulla di confermato. Quindi, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Riusciranno i fan dei Jerù a convincere Mediaset o Netflix? Da alcuni voci pare proprio che Mediaset non voglia farsi sfuggire la coppia più amata di sempre. Staremo quindi a vedere.

