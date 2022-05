Barù dopo l’inaugurazione confessa: “Io ci ho provato con lei, ecco com’è finita la serata”. fan in delirio, cos’è successo

Barù Gaetani ha finalmente svelato il motivo che lo ha tenuto lontano da Jessica Selassiè, e cioè i sentimenti che lo hanno sempre legato a un’altra donna, anche durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Quest’anno il reality condotto da Alfonso Signorini è stato teatro di diverse storie d’amore. C’è stato il triangolo amoroso, formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Poi c’è stato l’amore difficile tra Lulù e Manuel, finito poco dopo la loro uscita dalla casa più spiata d’Italia. Infine c’è stato l’amore mai nato ma sempre sperato tra la prima delle principesse e l’affascinante nobile.

Barù è entrato nel Grande Fratello Vip quando Jessica Selassiè pensava di aver perso ogni speranza di trovare un uomo. Tutti i bellocci entrati nella casa, infatti, avevano volto lo sguardo verso le sue amiche. Ma è stata lei alla fine ad adocchiare il pesce più grande. Gherardo ha avuto molto successo sia con i coinquilini, sia con le opinioniste che con i telespettatori, al punto di arrivare quasi alla finale pur essendo arrivato molto in ritardo. Affascinante, educato, ironico e distante da ogni dinamica trash, è riuscito sin da subito a conquistare il cuore della bella principessa che ha fatto di tutto per ottenerlo.

Probabilmente è stata proprio questa love story mancata a determinare la vittoria di Jessica Selassiè. Apparsa sin dal primo momento come la sfigata del gruppo, ha acquisito sempre più sicurezza durante il suo percorso al Grande Fratello Vip e grazie a Barù ha tirato fuori anche la sua sensualità. Le sue armi di seduzione, però, non hanno mai trovato riscontro. L’uomo era evidentemente attratto dalla ragazza, non solo dalle sue qualità fisiche ma anche dalle sue caratteristiche sentimentali. Nonostante questo, non è mai voluto andare oltre con lei e ha sempre insistito nel mantenere le distanze.

Un comportamento che è stato letto dal pubblico come timidezza. In molti si sono convinti che Barù non ha iniziato la storia d’amore con Jessica Selassiè per pudicizia, e che tra i due sarebbe nato qualcosa soltanto dopo la fine del Grande Fratello Vip. Così, gli occhi sono stati puntati su di loro per molto tempo dopo la finale. Ma il nobile, intervistato in vari salotti, ha sempre affermato che la principessa per lui è soltanto un’amica. Non solo, i due non sono mai stati paparazzati insieme e il lieto fine in cui speravano i telespettatori (e anche la giovane) non si è mai avverato.

Ma adesso finalmente Barù ha ammesso il motivo che lo ha tenuto lontano da ogni tipo di relazione con Jessica Selassiè. Intervistato da Radio Radio ha affermato di provare ancora dei sentimenti per la sua ex fidanzata, Victoria Cabello. Attualmente la donna è alle prese con Pechino Express, condotto proprio dallo zio di lui, Costantino della Gherardesca. “Io ci sto provando, non so se lei mi vuole” ha affermato Barù, lasciando di stucco i fans dei Jerù. In molti hanno pensato che l’uomo abbia portato avanti il gioco con la principessa soltanto per andare avanti nel Grande Fratello Vip.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Barù dopo l’inaugurazione confessa: “Io ci ho provato con lei, ecco com’è finita la serata”. fan in delirio, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.