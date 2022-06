Barù ha trovato una fidanzata dopo il GF Vip: Jessica Selassiè si sfoga

Barù si è fidanzato dopo aver partecipato al reality show: parla l’ex gieffina

Il popolare nobile è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E proprio nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani ha legato molto con Jessica Selassiè, con la quale molti hanno ipotizzato potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Purtroppo però le cose sono andate diversamente e lui si è fidanzato con un’altra donna. A confermarlo è stata la stessa ex gieffina in un lungo post pubblicato su instagram:

“Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me…”

Jessica Selassiè sul suo rapporto con l’ex concorrente del GF Vip: “Siamo sempre stati solo amici”

La ragazza, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram, ha poi fatto presente che con Barù c’è sempre stata solo ed esclusivamente un’amicizia, smentendo di fatto tutte le voci di corridoio circolate su un presunto flirt:

“Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta…”

La principessa etiope, che è sempre al centro del gossip, ha poi puntualizzato che il loro rapporto è sempre stato speciale sia dentro che fuori la casa più spiata dagli italiani: “Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello…”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente fa una appello ai fan: “Seguiteci singolarmente”

Jessica Selassiè ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram cogliendo la palla al balzo per fare un accorato appello ai Jerù (i fan della coppia mai esistita nei fatti). Difatti a questi ultimi ha chiesto che d’ora in poi inizino a seguire le sue gesta e quelle di Barù singolarmente:

“Da oggi i Jerù potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia…”

Successivamente l’ex gieffina ha voluto ringraziare tutti per l’enorme sostegno ricevuto in tutti questi mesi: “Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene….”

