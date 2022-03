Barù lanciata la bomba, preferisce uscire con Davide invece di andare a cena da Jessica

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima e attesissima puntata del Grande Fratello Vip ma nonostante ciò si continua a parlare ancora dei concorrenti che ne hanno fatto parte. E nello specifico nelle ultime ore si sta tanto parlando di Barù e Jessica Selassié. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Jessica Selassié e Barù vicini dopo il GF Vip?

La particolare amicizia nata tra Jessica Selassié e Barù ha appassionato per diverse settimane i telespettatori e proprio quest’ultimi hanno sperato che tra i due potesse nascere, lontani dalle telecamere, una bella storia d’amore. Ma, così è stato? In realtà no, anzi stando a quanto raccontato dal settimanale Chi sembra proprio che tra i due fuori dalla casa del GF Vip la situazione non sia cambiata per nulla. Anzi addirittura Barù sembrerebbe aver rifiutato un invito a cena di Jessica per poter uscire insieme ad un altro concorrente del GF Vip con il quale ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia ovvero Davide Silvestri. “Weekend milanese per Barù Gaetani, concorrente del GFVip che all’invito a cena della vincitrice Jessica Selassié, suo flirt nella Casa, ha preferito uscire con il suo amico Davide Silvestri, con il quale ha legato durante il reality. I due sono inseparabili e a Jessica non resta che guardare il suo nobiluomo sui social“, queste esattamente le parole che è possibile leggere sulle pagine del noto settimanale.

La rivelazione di Barù a Verissimo

Lo stesso Barù nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo ha parlato del suo rapporto con Jessica rivelando che per lui la Principessa è un’amica e nient’altro. Parole alle quali però la vincitrice della sesta edizione del GF Vip ha replicato rivelando di essersi infatuata del noto enologo e di essere sicura che anche lui abbia provato per lei dei sentimenti.

Le parole di Jessica a Verissimo

Nello specifico la sorella di Lulù e Clarissa a proposito di Barù e delle parole da lui dichiarate si è espressa affermando “Se mi aspettavo queste sue parole? Da lui sì, è sempre schivo e non rivela mai niente. Figuriamoci qua, è pur sempre sotto le telecamere. Lui ci tiene molto al suo privato, me lo ha sempre detto anche dentro la Casa”. La vincitrice del GF Vip ha poi proseguito rivelando “Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. […] E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”. La conduttrice di Verissimo, ovvero Silvia Toffanin, si è poi rivolta a Jessica augurandole di trovare presto l’amore. “Speriamo Jessica, però sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più. E non ci stare male se non lo sarà. Da donna ti capisco, hai perso la testa per lui, è innegabile”, queste le sue parole.